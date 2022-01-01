Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 вересня
У Луцьку 21 вересня весь день буде хмарним. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим.

Температура повітря підніметься від 8°С до 12°С.

Як повідомляють синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології, волинянам слід очікувати хмарності з проясненнями. Вночі буде невеликий дощ, вдень помірний дощ.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 9-14°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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