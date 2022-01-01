ЗСУ збили російський літак та іранський дрон

ЗСУ збили російський літак та іранський дрон
Військовослужбвці Збройних сил України збили штурмовик Су-25 та іранський дрон-камікадзе "SHAHED-136".

Про це повідомляють у Командуванні повітряних сил ЗСУ.

20 вересня, близько 17.00 години, на Херсонщині, військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь"" збито черговий російський штурмовик Су-25.

А близько 16.00 години, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2".

Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри.

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Теги: Україна, ЗСУ, війна
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