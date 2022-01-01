ЗСУ збили російський літак та іранський дрон





Про це повідомляють у Командуванні повітряних сил ЗСУ.



20 вересня, близько 17.00 години, на Херсонщині, військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь"" збито черговий російський штурмовик Су-25.



А близько 16.00 години, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2".



Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбвці Збройних сил України збили штурмовик Су-25 та іранський дрон-камікадзе "SHAHED-136".Про це повідомляють у Командуванні повітряних сил ЗСУ.20 вересня, близько 17.00 години, на Херсонщині, військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь"" збито черговий російський штурмовик Су-25.А близько 16.00 години, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2".Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри.

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