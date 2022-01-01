На війні з Росією загинув волинянин





Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади.



Військовослужбовець Шахно Володимир Романович 1979 року народження загинув у тяжкому бою на Донеччині.



Загибель воїна з Волині підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Деталі зустрічі на рідній Батьківщині Володимира Романовича Шахна повідомимо згодом.



Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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