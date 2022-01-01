На війні з Росією загинув волинянин
Сьогодні, 22:41
Захищаючи рідну країну від російських окупантів загинув житель села Брониця.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади.
Військовослужбовець Шахно Володимир Романович 1979 року народження загинув у тяжкому бою на Донеччині.
Загибель воїна з Волині підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Деталі зустрічі на рідній Батьківщині Володимира Романовича Шахна повідомимо згодом.
Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади.
Військовослужбовець Шахно Володимир Романович 1979 року народження загинув у тяжкому бою на Донеччині.
Загибель воїна з Волині підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Деталі зустрічі на рідній Батьківщині Володимира Романовича Шахна повідомимо згодом.
Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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