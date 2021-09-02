Як у Луцьку по-новому викладають «Захист України». ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
У Луцькому ліцеї №1 уроки "Захист України" викладають за оновленою програмою. Цьогоріч на вивчення предмета виділили більше годин на тиждень та ввели нові теми.
Про це розповів Суспільному викладач Олександр Гнатюк.
Цьогоріч у програмі на вчинення предмета заплановано півтори години на тиждень, а не одну, як було раніше.
"Також ввели нову програму, де для учнів додали вивчення таких тем, як кібербезпека, додалось вивчення вибухонебезпечних предметів – це саме основне, виявляти предмети, які можуть вибухнути", – розповідає вчитель.
"Захист України" є обов'язковим предметом для вивчення у 10-11 класах. Умовно на уроках хлопців та дівчат ділять, – каже директор ліцею Андрій Киця.
"Це є "Захист України" і "Захист України" з позначкою медико-санітарна підготовка, але не обов’язково дівчата відвідують медико-санітарну підготовку, вони можуть написати заяву і працювати разом з хлопцями, там вже йде і вогнева підготовка і тактична", – говорить директор.
На уроках навчають практичних навичок збирати-розбирати автомат та викладають ази медицини.
"Після вивчення цього предмета я буду знати як елементарно перев’язати рану військовому або як зупинити кров, наприклад", – каже старшокласниця Софія Мацоха.
Зі слів директора Андрія Киці, цього року у ліцеї троє дівчат написали відповідні заяви та навчатимуться "Захисту України" разом з хлопцями, бо мають намір вступати до військових вузів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному викладач Олександр Гнатюк.
Цьогоріч у програмі на вчинення предмета заплановано півтори години на тиждень, а не одну, як було раніше.
"Також ввели нову програму, де для учнів додали вивчення таких тем, як кібербезпека, додалось вивчення вибухонебезпечних предметів – це саме основне, виявляти предмети, які можуть вибухнути", – розповідає вчитель.
"Захист України" є обов'язковим предметом для вивчення у 10-11 класах. Умовно на уроках хлопців та дівчат ділять, – каже директор ліцею Андрій Киця.
"Це є "Захист України" і "Захист України" з позначкою медико-санітарна підготовка, але не обов’язково дівчата відвідують медико-санітарну підготовку, вони можуть написати заяву і працювати разом з хлопцями, там вже йде і вогнева підготовка і тактична", – говорить директор.
На уроках навчають практичних навичок збирати-розбирати автомат та викладають ази медицини.
"Після вивчення цього предмета я буду знати як елементарно перев’язати рану військовому або як зупинити кров, наприклад", – каже старшокласниця Софія Мацоха.
Зі слів директора Андрія Киці, цього року у ліцеї троє дівчат написали відповідні заяви та навчатимуться "Захисту України" разом з хлопцями, бо мають намір вступати до військових вузів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні з Росією загинув волинянин
Сьогодні, 22:41
Як у Луцьку по-новому викладають «Захист України». ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
ЗСУ збили російський літак та іранський дрон
Сьогодні, 21:35
Коли переводять годинник на зимовий час у 2022: як налаштуватися
Сьогодні, 20:22
Медіа