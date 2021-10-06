Коли переводять годинник на зимовий час у 2022: як налаштуватися





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В Україні традиційно годинники на зимовий час переводять в останню неділю жовтня. Тобто 2022 року потрібно буде це зробити в ніч проти 30 жовтня. О 4:00 ранку стрілки годинника переводяться на одну годину назад. А все тому, що взимку світає пізніше, а сутінки наступають раніше, ніж в літній період.



Як саме перехід на зимовий час може вплинути на здоров'я:



- коли змінюються циркадні режими ("біологічний" годинник людини), збільшується ймовірність інфаркту, посилення неврологічних та серцево-судинних захворювань;

- зміна режиму та нестача сну можуть спровокувати стреси, до цього потрібно особливо підготуватися емоційно чутливим людям;

- також переведення годинників погано впливає на концентрацію та уважність людей.



Як підготуватися:



- за тиждень-два до дати, коли переводять годинники на зимовий час, потрібно привчити себе прокидатися та йти до сну пізніше на 20-30 хвилин, також змінити час проведення всіх ритуалів, які пов'язані з цими процесами;

- провітрюйте приміщення та більше гуляйте на свіжому повітрі - це допоможе наситити мозок киснем;

- проводьте зранку розминку для м'язів;

- використовуйте помірно ситний сніданок для "запускання" організма.



Так потрібно робити доти, доки ви не змістите свій "біологічний" годинник на годину пізніше.

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