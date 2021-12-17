На Волині рятувальники відбуксирували автомобіль та рейсовий автобус: застрягли на розмитій дорозі. ФОТО
Сьогодні, 10:03
На Волині упродовж ночі рятувальники двічі допомагали водіям транспортних засобів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
21 вересня близько 1-ої години ночі рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимира відбуксували легковий автомобіль з розмитої дощем дороги біля села Дарницьке Володимирського району. У легковику перебувало подружжя з трьома дітьми віком 4, 6 і 12 років. Рятувальники відтягнули автомобіль на стійку ділянку дороги й пояснили людям, які заблукали, як дістатися до найближчого населеного пункту.
Ще одне прохання про допомогу на дорозі надійшло до служби 101 о 03:33: рейсовий автобус, у якому перебувало 30 пасажирів, забуксував на узбіччі вулиці Івана Франка в місті Устилузі. Рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира відтягнули транспортний засіб на стійку ділянку автодороги.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
21 вересня близько 1-ої години ночі рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимира відбуксували легковий автомобіль з розмитої дощем дороги біля села Дарницьке Володимирського району. У легковику перебувало подружжя з трьома дітьми віком 4, 6 і 12 років. Рятувальники відтягнули автомобіль на стійку ділянку дороги й пояснили людям, які заблукали, як дістатися до найближчого населеного пункту.
Ще одне прохання про допомогу на дорозі надійшло до служби 101 о 03:33: рейсовий автобус, у якому перебувало 30 пасажирів, забуксував на узбіччі вулиці Івана Франка в місті Устилузі. Рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира відтягнули транспортний засіб на стійку ділянку автодороги.
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