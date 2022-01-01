ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів





Про це



Загальні бойові втрати Росії:



особового складу - близько 55110 (+300) осіб ліквідовано;

танків - 2227 (+11);

бойових броньованих машин - 4748 (+24);

артилерійських систем - 1340 (+17);

РСЗВ - 318 (+0);

кошти ППО - 168 (+0);

літаків - 253 (+1);

вертольотів - 217 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 932 (+7);

крилаті ракети - 239 (+0);

кораблі/катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3610 (+23);

спеціальної техніки - 125 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України ліквідували з початку повномасштабного вторгнення в Україну 55 110 військовослужбовців.Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ у Facebook.Загальні бойові втрати Росії:особового складу - близько 55110 (+300) осіб ліквідовано;танків - 2227 (+11);бойових броньованих машин - 4748 (+24);артилерійських систем - 1340 (+17);РСЗВ - 318 (+0);кошти ППО - 168 (+0);літаків - 253 (+1);вертольотів - 217 (+0);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 932 (+7);крилаті ракети - 239 (+0);кораблі/катери - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3610 (+23);спеціальної техніки - 125 (+0).

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