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ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів

ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів
Збройні сили України ліквідували з початку повномасштабного вторгнення в Україну 55 110 військовослужбовців.

Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати Росії:

особового складу - близько 55110 (+300) осіб ліквідовано;
танків - 2227 (+11);
бойових броньованих машин - 4748 (+24);
артилерійських систем - 1340 (+17);
РСЗВ - 318 (+0);
кошти ППО - 168 (+0);
літаків - 253 (+1);
вертольотів - 217 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 932 (+7);
крилаті ракети - 239 (+0);
кораблі/катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3610 (+23);
спеціальної техніки - 125 (+0).

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Теги: Росія, Україна, війна
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