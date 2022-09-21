Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів
Сьогодні, 10:14
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на заяву Шойгу.
"У Росії великий мобілізаційний ресурс. Під час часткової мобілізації призвуть 300 тисяч резервістів загалом", - йдеться в повідомленні.
Водночас Шойгу заявив, що Україна уже втратила "половину армії". В той час як Росія всього 5937 людей.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін вранці у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію.
У середу український Генштаб повідомив, що з 24 лютого загинули 55 110 російських військових.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на заяву Шойгу.
"У Росії великий мобілізаційний ресурс. Під час часткової мобілізації призвуть 300 тисяч резервістів загалом", - йдеться в повідомленні.
Водночас Шойгу заявив, що Україна уже втратила "половину армії". В той час як Росія всього 5937 людей.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін вранці у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію.
У середу український Генштаб повідомив, що з 24 лютого загинули 55 110 російських військових.
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