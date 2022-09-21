 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів

Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на заяву Шойгу.

"У Росії великий мобілізаційний ресурс. Під час часткової мобілізації призвуть 300 тисяч резервістів загалом", - йдеться в повідомленні.

Водночас Шойгу заявив, що Україна уже втратила "половину армії". В той час як Росія всього 5937 людей.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін вранці у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію.

У середу український Генштаб повідомив, що з 24 лютого загинули 55 110 російських військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 09:35
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Сьогодні, 09:18
Росіяни вночі знову обстріляли ЗАЕС
Сьогодні, 09:10
ЗСУ відбили 10 атак росіян та знищили штаб окупантів на Луганщині. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:55
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку внаслідок ДТП загинула пенсіонерка
Сьогодні, 10:15
Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів
Сьогодні, 10:14
На Волині рятувальники відбуксирували автомобіль та рейсовий автобус: застрягли на розмитій дорозі. ФОТО
Сьогодні, 10:03
ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 09:35
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Сьогодні, 09:18
Схожі новини
ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 09:35
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Сьогодні, 09:18
Росіяни вночі знову обстріляли ЗАЕС Росіяни вночі знову обстріляли ЗАЕС
Сьогодні, 09:10
ЗСУ відбили 10 атак росіян та знищили штаб окупантів на Луганщині. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ відбили 10 атак росіян та знищили штаб окупантів на Луганщині. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку внаслідок ДТП загинула пенсіонерка
Сьогодні, 10:15
 0
Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів
Сьогодні, 10:14
 0
На Волині рятувальники відбуксирували автомобіль та рейсовий автобус: застрягли на розмитій дорозі. ФОТО
Сьогодні, 10:03
 0
ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 09:35
 0
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Сьогодні, 09:18
 0
Медіа
відео
1/8