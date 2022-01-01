Розшукують свідків ДТП на Карпенка-Карого. ФОТО

Поліція встановлює очевидців ДТП у Луцьку, що трапилася за участю велосипедиста.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Учора, 20 вересня, близько 14:50, на вулиці Карпенка-Карого (між вулицею Митрополита Андрія Шептицького та вулицею Олексія Шума), відбулась дорожньо-транспортна пригода за участю «Mersedes Benz» та велосипедиста.74-річний пенсіонер отримав тілесні ушкодження при падінні з велосипеда. Його госпіталізували до лікарні.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України."З метою встановлення усіх обставин по справі, звертаємося до громадян, які були очевидцями даної події, невідкладно телефонувати до старшого слідчого Куця Андрія за номерами 0505873388, 0966771101 або 102. Чи звернутися особисто за адресою м.Луцьк, вулиця Грибоєдова, 2", - закликають поліцейські.