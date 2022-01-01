Розшукують свідків ДТП на Карпенка-Карого. ФОТО

Розшукують свідків ДТП на Карпенка-Карого. ФОТО
Поліція встановлює очевидців ДТП у Луцьку, що трапилася за участю велосипедиста.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 20 вересня, близько 14:50, на вулиці Карпенка-Карого (між вулицею Митрополита Андрія Шептицького та вулицею Олексія Шума), відбулась дорожньо-транспортна пригода за участю «Mersedes Benz» та велосипедиста.

74-річний пенсіонер отримав тілесні ушкодження при падінні з велосипеда. Його госпіталізували до лікарні.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

"З метою встановлення усіх обставин по справі, звертаємося до громадян, які були очевидцями даної події, невідкладно телефонувати до старшого слідчого Куця Андрія за номерами 0505873388, 0966771101 або 102. Чи звернутися особисто за адресою м.Луцьк, вулиця Грибоєдова, 2", - закликають поліцейські.

Розшукують свідків ДТП на Карпенка-Карого. ФОТО
Розшукують свідків ДТП на Карпенка-Карого. ФОТО
Розшукують свідків ДТП на Карпенка-Карого. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк, велосипедист, свідки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки учнів луцьких шкіл перебувають за кордоном
Сьогодні, 11:05
Збував близько 60 доз щомісячно: на Волині викрили наркоторговця
Сьогодні, 10:38
Розшукують свідків ДТП на Карпенка-Карого. ФОТО
Сьогодні, 10:36
У Луцьку внаслідок ДТП загинула пенсіонерка
Сьогодні, 10:15
Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів
Сьогодні, 10:14
Схожі новини
У Луцьку п'яний водій збив велосипедиста У Луцьку п'яний водій збив велосипедиста
28 червень, 10:47
У Луцьку п'яний водій вантажівки збив велосипедиста У Луцьку п'яний водій вантажівки збив велосипедиста
27 червень, 10:53
Велосипедист, якого збили під Луцьком, помер у лікарні Велосипедист, якого збили під Луцьком, помер у лікарні
09 травень, 18:04
Під Луцьком велосипедист потрапив у ДТП: його госпіталізували Під Луцьком велосипедист потрапив у ДТП: його госпіталізували
09 травень, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні з'явиться завод боєприпасів за стандартами НАТО
Сьогодні, 11:53
 0
Волинські поліцейські затримали чоловіка, який незаконно збував перероблену вогнепальну зброю
Сьогодні, 11:43
 0
Після оголошення мобілізації росіяни розкупили квитки на прямі рейси з Москви
Сьогодні, 11:30
 0
У селі на Волині жінки об'єдналися, аби в'язати шкарпетки для бійців
Сьогодні, 11:15
 0
Скільки учнів луцьких шкіл перебувають за кордоном
Сьогодні, 11:05
 0
Медіа
відео
1/8