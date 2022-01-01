Збував близько 60 доз щомісячно: на Волині викрили наркоторговця

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували злочинну діяльність 29-річного жителя селище Благодатне Володимирського району. Методом «із рук в руки» фігурант щомісячно збував близько 60 доз наркотичного засобу канабіс, психотропних речовин Альфа PVP та амфетамін.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 20 вересня, під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили у нього 5 пакетиків із речовиною, схожою на канабіс.Окрім цього у зловмисника вилучили 8 набоїв різного калібру та кастет. За фактом незаконного поводження з боєприпасами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України волинянину загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.Слідство триває.