Збував близько 60 доз щомісячно: на Волині викрили наркоторговця

Збував близько 60 доз щомісячно: на Волині викрили наркоторговця
Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували злочинну діяльність 29-річного жителя селище Благодатне Володимирського району. Методом «із рук в руки» фігурант щомісячно збував близько 60 доз наркотичного засобу канабіс, психотропних речовин Альфа PVP та амфетамін.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 20 вересня, під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили у нього 5 пакетиків із речовиною, схожою на канабіс.
Окрім цього у зловмисника вилучили 8 набоїв різного калібру та кастет. За фактом незаконного поводження з боєприпасами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Збував близько 60 доз щомісячно: на Волині викрили наркоторговця

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України волинянину загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Збував близько 60 доз щомісячно: на Волині викрили наркоторговця

Слідство триває.

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Теги: Волинь, поліція, наркотики
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