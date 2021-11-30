Скільки учнів луцьких шкіл перебувають за кордоном
Сьогодні, 11:05
За межами України станом на 21 вересня перебувають більш як 3 500 учнів загальноосвітніх шкіл Луцької громади.
Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Ці школярі, говорить посадовець, залучені до освітнього процесу в різних форматах із використанням технологій дистанційного навчання (за сімейною формою чи екстернатом) та зараховані в заклади освіти.
"Це трохи більше 10 %. Попередньо в травні таких дітей було 8 тисяч, у березні школярів за кордоном було ще більше. Тобто, кількість дітей, які за кордоном, зараз зменшилася", – зазначив посадовець.
З числа внутрішньо переміщених осіб у школах Луцької громади навчається понад пів тисячі дітей. Усього в школах громади в навчальному році 2022/2023 навчається 31 802 учні.
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Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Ці школярі, говорить посадовець, залучені до освітнього процесу в різних форматах із використанням технологій дистанційного навчання (за сімейною формою чи екстернатом) та зараховані в заклади освіти.
"Це трохи більше 10 %. Попередньо в травні таких дітей було 8 тисяч, у березні школярів за кордоном було ще більше. Тобто, кількість дітей, які за кордоном, зараз зменшилася", – зазначив посадовець.
З числа внутрішньо переміщених осіб у школах Луцької громади навчається понад пів тисячі дітей. Усього в школах громади в навчальному році 2022/2023 навчається 31 802 учні.
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