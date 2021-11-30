Скільки учнів луцьких шкіл перебувають за кордоном





Про це розповів Віталій Бондар.



Ці школярі, говорить посадовець, залучені до освітнього процесу в різних форматах із використанням технологій дистанційного навчання (за сімейною формою чи екстернатом) та зараховані в заклади освіти.



"Це трохи більше 10 %. Попередньо в травні таких дітей було 8 тисяч, у березні школярів за кордоном було ще більше. Тобто, кількість дітей, які за кордоном, зараз зменшилася", – зазначив посадовець.



З числа внутрішньо переміщених осіб у школах Луцької громади навчається понад пів тисячі дітей. Усього в школах громади в навчальному році 2022/2023 навчається 31 802 учні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За межами України станом на 21 вересня перебувають більш як 3 500 учнів загальноосвітніх шкіл Луцької громади.Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освітиЦі школярі, говорить посадовець, залучені до освітнього процесу в різних форматах із використанням технологій дистанційного навчання (за сімейною формою чи екстернатом) та зараховані в заклади освіти."Це трохи більше 10 %. Попередньо в травні таких дітей було 8 тисяч, у березні школярів за кордоном було ще більше. Тобто, кількість дітей, які за кордоном, зараз зменшилася", – зазначив посадовець.З числа внутрішньо переміщених осіб у школах Луцької громади навчається понад пів тисячі дітей. Усього в школах громади в навчальному році 2022/2023 навчається 31 802 учні.

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