У селі на Волині жінки об'єдналися, аби в'язати шкарпетки для бійців

У селі на Волині жінки об'єдналися, аби в'язати шкарпетки для бійців
В Іваничах небайдужі мешканці збиратимуться і разом в’язатимуть бійцям на передову теплі шкарпетки. А об’єднала їх місцева волонтерка Ольга Кідиба.

Про це пише БУГ.

74-річна жінка уже 8 років в’яже шкарпетки для військовослужбовців. За цей час передала на передову понад півтори тисячі пар. А ще декілька сотень спеціальних в’язаних рукавиць для снайперів.

Раніше волонтерка нарікала журналістам, що не може самостійно задовольнити усі запити бійців. Хоча вона й так майже не розлучається зі спицями і за один день може зв’язати три шкарпетки. За два дні виходить три пари. Однак зараз в холодну пору теплі шкарпетки військовим необхідні. А їх є тисячі й допомогти хочеться кожному з них, але самостійно нав’язати стільки пар просто не можливо, тому Ольга Дмитрівна прагнула знайти однодумців. І разом робити хорошу справу. Адже так і веселіше, і зробити можна набагато більше.

Задумане волонтерка реалізувала завдяки підтримці працівників Іваничівської публічної бібліотеки. 20-го вересня в книгозбірні зібралися не байдужі жителі селища, які готові долучитися до в’язання шкарпеток і рукавиць для бійців.

У селі на Волині жінки об'єдналися, аби в'язати шкарпетки для бійців
У селі на Волині жінки об'єдналися, аби в'язати шкарпетки для бійців


Як йдеться на офіційній сторінці бібліотеки у фейсбуці, перша зустріч носила інформаційний та організаційний характер. Вирішили, що збиратися майстрині будуть збиратись в Іваничівській публічній бібліотеці, а працівники книгозбірні прийматимуть нитки для в’язаних виробів та готові зв’язані шкарпетки і рукавиці.

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Під час зустрічі усі присутні активно долучилися до роботи: розпускали в’язані речі на нитки й в’язали шкарпетки.

У селі на Волині жінки об'єдналися, аби в'язати шкарпетки для бійців


Продовженням хорошої справи буде наступна зустріч, яка відбудеться 23-го вересня об 11:00 годині в бібліотеці.

Мешканців громади, які мають вдома в’язані речі, якими не користуються і яких не шкода віддати, просять розпустити їх на нитки і принести в бібліотеку.

Також усіх охочих запрошують у п’ятницю, 23-го вересня, завітати до бібліотеки з нитками та спицями, щоб навчитися в’язати шкарпетки.

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Теги: Іваничі, Ольга Кідиба, шкарпетки, благодійність, допомога ЗСУ
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