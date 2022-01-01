Волинські поліцейські затримали чоловіка, який незаконно збував перероблену вогнепальну зброю

Зловмисник протягом 2022 року незаконно збував перероблену саморобним способом вогнепальну зброю і боєприпаси на території нашої області та інших регіонів держави.Про це на офіційній сторінці розповів начальник ГУНП у Волинській областіСпівробітники кримінальної поліції встановили особу фігуранта, провели контролі за вчиненням злочину у формі оперативних закупок і днями затримали його в Сумській області, за силової підтримки роти поліції особливого призначення.Під час обшуку вилучено речові докази, транспортний засіб, грошові кошти, отримані злочинним шляхом.37-річному правопорушнику вже оголошена підозра за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Він перебуває в слідчому ізоляторі Луцька.