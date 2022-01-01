Волинські поліцейські затримали чоловіка, який незаконно збував перероблену вогнепальну зброю
Сьогодні, 11:43
Зловмисник протягом 2022 року незаконно збував перероблену саморобним способом вогнепальну зброю і боєприпаси на території нашої області та інших регіонів держави.
Про це на офіційній сторінці розповів начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.
Співробітники кримінальної поліції встановили особу фігуранта, провели контролі за вчиненням злочину у формі оперативних закупок і днями затримали його в Сумській області, за силової підтримки роти поліції особливого призначення.
Під час обшуку вилучено речові докази, транспортний засіб, грошові кошти, отримані злочинним шляхом.
37-річному правопорушнику вже оголошена підозра за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Він перебуває в слідчому ізоляторі Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це на офіційній сторінці розповів начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.
Співробітники кримінальної поліції встановили особу фігуранта, провели контролі за вчиненням злочину у формі оперативних закупок і днями затримали його в Сумській області, за силової підтримки роти поліції особливого призначення.
Під час обшуку вилучено речові докази, транспортний засіб, грошові кошти, отримані злочинним шляхом.
37-річному правопорушнику вже оголошена підозра за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Він перебуває в слідчому ізоляторі Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні з'явиться завод боєприпасів за стандартами НАТО
Сьогодні, 11:53
Волинські поліцейські затримали чоловіка, який незаконно збував перероблену вогнепальну зброю
Сьогодні, 11:43
Скільки учнів луцьких шкіл перебувають за кордоном
Сьогодні, 11:05
Медіа