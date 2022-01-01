Волинські поліцейські затримали чоловіка, який незаконно збував перероблену вогнепальну зброю

Волинські поліцейські затримали чоловіка, який незаконно збував перероблену вогнепальну зброю
Зловмисник протягом 2022 року незаконно збував перероблену саморобним способом вогнепальну зброю і боєприпаси на території нашої області та інших регіонів держави.

Про це на офіційній сторінці розповів начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

Співробітники кримінальної поліції встановили особу фігуранта, провели контролі за вчиненням злочину у формі оперативних закупок і днями затримали його в Сумській області, за силової підтримки роти поліції особливого призначення.

Під час обшуку вилучено речові докази, транспортний засіб, грошові кошти, отримані злочинним шляхом.
Волинські поліцейські затримали чоловіка, який незаконно збував перероблену вогнепальну зброю

37-річному правопорушнику вже оголошена підозра за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Він перебуває в слідчому ізоляторі Луцька.
Волинські поліцейські затримали чоловіка, який незаконно збував перероблену вогнепальну зброю
Волинські поліцейські затримали чоловіка, який незаконно збував перероблену вогнепальну зброю
Волинські поліцейські затримали чоловіка, який незаконно збував перероблену вогнепальну зброю
Волинські поліцейські затримали чоловіка, який незаконно збував перероблену вогнепальну зброю
Волинські поліцейські затримали чоловіка, який незаконно збував перероблену вогнепальну зброю

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Теги: Волинь, поліцейські, зброя, торговець
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