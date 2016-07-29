В Україні з'явиться завод боєприпасів за стандартами НАТО





Про це повідомили у пресслужбі державного концерну,



Зазначається, що це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародних домовленостей та укладено відповідний договір.



«Виробництву боєприпасів за стандартами НАТО бути», — наголосили в Укроборонпромі.



Також в Укроборонпромі заявили, що з початку вторгнення підприємства Укроборонпрому передали ЗСУ в п’ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за увесь минулий рік.



«Деяка броньована техніка після чергових бойових пошкоджень заходила на ремонт по п‘ятому колу, а після відновлення — поверталась у стрій. Цілодобово працюють й виїзні ремонтні бригади, повертаючи до бойового стану техніку безпосередньо у полях», – повідомили у концерні.



Для довідки:



Укроборонпром — об’єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України. Складається з підприємств, що діють у сфері озброєння, військової і спецтехніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві з іншими державами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Укроборонпром підписав угоду із країною-членом НАТО щодо будівництва боєприпасного заводу.Про це повідомили у пресслужбі державного концерну, передає ШоТам.Зазначається, що це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародних домовленостей та укладено відповідний договір.«Виробництву боєприпасів за стандартами НАТО бути», — наголосили в Укроборонпромі.Також в Укроборонпромі заявили, що з початку вторгнення підприємства Укроборонпрому передали ЗСУ в п’ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за увесь минулий рік.«Деяка броньована техніка після чергових бойових пошкоджень заходила на ремонт по п‘ятому колу, а після відновлення — поверталась у стрій. Цілодобово працюють й виїзні ремонтні бригади, повертаючи до бойового стану техніку безпосередньо у полях», – повідомили у концерні.Укроборонпром — об’єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України. Складається з підприємств, що діють у сфері озброєння, військової і спецтехніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві з іншими державами.

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