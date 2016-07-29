В Україні з'явиться завод боєприпасів за стандартами НАТО
Сьогодні, 11:53
Укроборонпром підписав угоду із країною-членом НАТО щодо будівництва боєприпасного заводу.
Про це повідомили у пресслужбі державного концерну, передає ШоТам.
Зазначається, що це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародних домовленостей та укладено відповідний договір.
«Виробництву боєприпасів за стандартами НАТО бути», — наголосили в Укроборонпромі.
Також в Укроборонпромі заявили, що з початку вторгнення підприємства Укроборонпрому передали ЗСУ в п’ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за увесь минулий рік.
«Деяка броньована техніка після чергових бойових пошкоджень заходила на ремонт по п‘ятому колу, а після відновлення — поверталась у стрій. Цілодобово працюють й виїзні ремонтні бригади, повертаючи до бойового стану техніку безпосередньо у полях», – повідомили у концерні.
Для довідки:
Укроборонпром — об’єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України. Складається з підприємств, що діють у сфері озброєння, військової і спецтехніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві з іншими державами.
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Про це повідомили у пресслужбі державного концерну, передає ШоТам.
Зазначається, що це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародних домовленостей та укладено відповідний договір.
«Виробництву боєприпасів за стандартами НАТО бути», — наголосили в Укроборонпромі.
Також в Укроборонпромі заявили, що з початку вторгнення підприємства Укроборонпрому передали ЗСУ в п’ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за увесь минулий рік.
«Деяка броньована техніка після чергових бойових пошкоджень заходила на ремонт по п‘ятому колу, а після відновлення — поверталась у стрій. Цілодобово працюють й виїзні ремонтні бригади, повертаючи до бойового стану техніку безпосередньо у полях», – повідомили у концерні.
Для довідки:
Укроборонпром — об’єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України. Складається з підприємств, що діють у сфері озброєння, військової і спецтехніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві з іншими державами.
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