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Після оголошення мобілізації росіяни розкупили квитки на прямі рейси з Москви

Після оголошення мобілізації росіяни розкупили квитки на прямі рейси з Москви
Після оголошення часткової мобілізації в РФ росіяни розкупили за кілька хвилин всі прямі квитки з Москви до Стамбула і Єревана.

За даними сервісів продажу квитків, також закінчилися квитки до Тбілісі, пише LB.ua.

В більшість країн росіяни не можуть долетіти прямими рейсами у звʼязку з санкціями, впровадженими за повномасштабний напад на Україну.

У Петербурзі схожа ситуація, але звідти ще можна замовити квитки за кількома напрямками.

Указ про часткову мобілізацію, в ході якої збираються призвати 300 000 осіб, уже підписаний президентом РФ Володимиром Путіним і набув чинності сьогодні. Передбачається призов осіб із військовим досвідом, тих, хто має військові спеціальності. Те, що мобілізованих відправлятимуть на війну в Україну, не приховується: сказано, що мобілізація проводиться "для контролю" над окупованими територіями України.

За дерзертирство і добровільну здачу в полон передбачена кримінальна відповідальність.


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Теги: Росія, Україна, війна
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