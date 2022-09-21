Після оголошення мобілізації росіяни розкупили квитки на прямі рейси з Москви
Сьогодні, 11:30
Після оголошення часткової мобілізації в РФ росіяни розкупили за кілька хвилин всі прямі квитки з Москви до Стамбула і Єревана.
За даними сервісів продажу квитків, також закінчилися квитки до Тбілісі, пише LB.ua.
В більшість країн росіяни не можуть долетіти прямими рейсами у звʼязку з санкціями, впровадженими за повномасштабний напад на Україну.
У Петербурзі схожа ситуація, але звідти ще можна замовити квитки за кількома напрямками.
Указ про часткову мобілізацію, в ході якої збираються призвати 300 000 осіб, уже підписаний президентом РФ Володимиром Путіним і набув чинності сьогодні. Передбачається призов осіб із військовим досвідом, тих, хто має військові спеціальності. Те, що мобілізованих відправлятимуть на війну в Україну, не приховується: сказано, що мобілізація проводиться "для контролю" над окупованими територіями України.
За дерзертирство і добровільну здачу в полон передбачена кримінальна відповідальність.
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За даними сервісів продажу квитків, також закінчилися квитки до Тбілісі, пише LB.ua.
В більшість країн росіяни не можуть долетіти прямими рейсами у звʼязку з санкціями, впровадженими за повномасштабний напад на Україну.
У Петербурзі схожа ситуація, але звідти ще можна замовити квитки за кількома напрямками.
Указ про часткову мобілізацію, в ході якої збираються призвати 300 000 осіб, уже підписаний президентом РФ Володимиром Путіним і набув чинності сьогодні. Передбачається призов осіб із військовим досвідом, тих, хто має військові спеціальності. Те, що мобілізованих відправлятимуть на війну в Україну, не приховується: сказано, що мобілізація проводиться "для контролю" над окупованими територіями України.
За дерзертирство і добровільну здачу в полон передбачена кримінальна відповідальність.
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