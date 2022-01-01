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Мобілізація в РФ: Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам-ухилянтам

Мобілізація в РФ: Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам-ухилянтам
Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які захочуть виїхати з країни, щоб уникнути оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевич, пише Суспільне.

"З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня", — написав він у Twitter.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін у відеозверненні оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він повідомив, що указ вже підписаний і мобілізація починається з 21 вересня. Крім цього він заявив про підтримку "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України, а також "попередив Захід про використання всіх можливих засобів для збереження територіальної цілісності РФ".

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Теги: Росія, Україна, війна
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