В Україні найближчими днями очікуються заморозки





Про небезпечні метеорологічні явища



За даними синоптиків, у ці дні в Україні очікуються заморозки на грунті.



"Вночі 23-24 вересня у західних, північних, 24 вересня і в центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°", - йдеться у попередженні.



Нагадаємо, що у Карпатах уже випав сніг. Намело до 40 сантиметрів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні на два дні, 23 та 24 вересня, оголосили І рівень небезпечності.Про небезпечні метеорологічні явища повідомляють в Укргідрометцентрі.За даними синоптиків, у ці дні в Україні очікуються заморозки на грунті."Вночі 23-24 вересня у західних, північних, 24 вересня і в центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°", - йдеться у попередженні.Нагадаємо, що у Карпатах уже. Намело до 40 сантиметрів.

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