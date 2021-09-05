В Україні найближчими днями очікуються заморозки

В Україні найближчими днями очікуються заморозки
В Україні на два дні, 23 та 24 вересня, оголосили І рівень небезпечності.

Про небезпечні метеорологічні явища повідомляють в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, у ці дні в Україні очікуються заморозки на грунті.

"Вночі 23-24 вересня у західних, північних, 24 вересня і в центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°", - йдеться у попередженні.

Нагадаємо, що у Карпатах уже випав сніг. Намело до 40 сантиметрів.

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Теги: Погода, заморозки
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