В Україні найближчими днями очікуються заморозки
Сьогодні, 12:53
В Україні на два дні, 23 та 24 вересня, оголосили І рівень небезпечності.
Про небезпечні метеорологічні явища повідомляють в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, у ці дні в Україні очікуються заморозки на грунті.
"Вночі 23-24 вересня у західних, північних, 24 вересня і в центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°", - йдеться у попередженні.
Нагадаємо, що у Карпатах уже випав сніг. Намело до 40 сантиметрів.
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Про небезпечні метеорологічні явища повідомляють в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, у ці дні в Україні очікуються заморозки на грунті.
"Вночі 23-24 вересня у західних, північних, 24 вересня і в центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°", - йдеться у попередженні.
Нагадаємо, що у Карпатах уже випав сніг. Намело до 40 сантиметрів.
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