У луцькому онкоцентрі посилюють заходи безпеки через погіршення ситуації із COVID-19

Онкологи знову фіксують погіршення ситуації із виявленням коронавірусу серед своїх пацієнтів. Тому у Волинському обласному медичному центрі онкології змушені обмежувати відвідування та повернутися до маскового режиму.Про це розповів керівник медзакладу, інформуєЗа словами Юрія Малімона, усіх пацієнтів онкоцентру тестують на COVID-19. І якщо ще у серпні виявляли 2-3 інфікованих у тиждень, то зараз – в рази більше.«Ми змушені відмовляти у госпіталізації онкопацієнтам, які хворіють на COVID-19. І спочатку скеровуємо їх у «ковідні» медзаклади. Лише після одужання і отримання негативного тесту можемо продовжити чи розпочати лікування в контексті онкопатології. Тож, можна впевнено сказати, що коронавірус ускладнює процес лікування раку навіть у цьому значенні, не кажучи вже про те, що він може мати дуже складні наслідки для ослабленого раком і боротьбою з ним організму», – пояснює Юрій Малімон.Онколог додає: «Моя позиція щодо вакцинації від ковіду чітка: однозначно – вакцинуватися треба! Ми вже мали час на спостереження і можемо сказати, що вакциновані онкопацієнти значно легше переносять COVID-19, інколи – майже безсимптомно».Керівник єдиного на Волині медзакладу, де надають спеціалізовану медичну допомогу онкохворим, зауважує: люди, які хворі на рак або перебувають в ремісії, повинні зробити усі рекомендовані для їхньої категорії щеплення від коронавірусу – дві основних дози (або одну, якщо йдеться про однодозну вакцину), додаткову та дві бустерних.