У луцькому онкоцентрі посилюють заходи безпеки через погіршення ситуації із COVID-19
Сьогодні, 12:57
Онкологи знову фіксують погіршення ситуації із виявленням коронавірусу серед своїх пацієнтів. Тому у Волинському обласному медичному центрі онкології змушені обмежувати відвідування та повернутися до маскового режиму.
Про це розповів керівник медзакладу Юрій Малімон, інформує благодійний фонд «СТОПРАК».
За словами Юрія Малімона, усіх пацієнтів онкоцентру тестують на COVID-19. І якщо ще у серпні виявляли 2-3 інфікованих у тиждень, то зараз – в рази більше.
«Ми змушені відмовляти у госпіталізації онкопацієнтам, які хворіють на COVID-19. І спочатку скеровуємо їх у «ковідні» медзаклади. Лише після одужання і отримання негативного тесту можемо продовжити чи розпочати лікування в контексті онкопатології. Тож, можна впевнено сказати, що коронавірус ускладнює процес лікування раку навіть у цьому значенні, не кажучи вже про те, що він може мати дуже складні наслідки для ослабленого раком і боротьбою з ним організму», – пояснює Юрій Малімон.
Онколог додає: «Моя позиція щодо вакцинації від ковіду чітка: однозначно – вакцинуватися треба! Ми вже мали час на спостереження і можемо сказати, що вакциновані онкопацієнти значно легше переносять COVID-19, інколи – майже безсимптомно».
Керівник єдиного на Волині медзакладу, де надають спеціалізовану медичну допомогу онкохворим, зауважує: люди, які хворі на рак або перебувають в ремісії, повинні зробити усі рекомендовані для їхньої категорії щеплення від коронавірусу – дві основних дози (або одну, якщо йдеться про однодозну вакцину), додаткову та дві бустерних.
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Про це розповів керівник медзакладу Юрій Малімон, інформує благодійний фонд «СТОПРАК».
За словами Юрія Малімона, усіх пацієнтів онкоцентру тестують на COVID-19. І якщо ще у серпні виявляли 2-3 інфікованих у тиждень, то зараз – в рази більше.
«Ми змушені відмовляти у госпіталізації онкопацієнтам, які хворіють на COVID-19. І спочатку скеровуємо їх у «ковідні» медзаклади. Лише після одужання і отримання негативного тесту можемо продовжити чи розпочати лікування в контексті онкопатології. Тож, можна впевнено сказати, що коронавірус ускладнює процес лікування раку навіть у цьому значенні, не кажучи вже про те, що він може мати дуже складні наслідки для ослабленого раком і боротьбою з ним організму», – пояснює Юрій Малімон.
Онколог додає: «Моя позиція щодо вакцинації від ковіду чітка: однозначно – вакцинуватися треба! Ми вже мали час на спостереження і можемо сказати, що вакциновані онкопацієнти значно легше переносять COVID-19, інколи – майже безсимптомно».
Керівник єдиного на Волині медзакладу, де надають спеціалізовану медичну допомогу онкохворим, зауважує: люди, які хворі на рак або перебувають в ремісії, повинні зробити усі рекомендовані для їхньої категорії щеплення від коронавірусу – дві основних дози (або одну, якщо йдеться про однодозну вакцину), додаткову та дві бустерних.
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