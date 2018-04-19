Осінній призов: яким він буде на Волині цьогоріч

Осінній призов: яким він буде на Волині цьогоріч
Протягом жовтня–грудня на Волині заплановане проведення призову громадян на строкову військову службу.

Тож, призовники, яким надійшла повістка відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці.

У Волинському обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки зауважують: у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову.

Виклику на призовні комісії підлягають юнаки віком від 18 до 27 років. Районні (чи міська) призовні комісії щодо призовників прийматимуть рішення, в тому числі: надання призовникам відстрочки від призову на строкову військову службу, звільнення призовників від призову на строкову військову службу, взяття їх на облік військовозобов'язаних або виключення з військового обліку.

У Луцьку призовна дільниця розташована на вулиці Стефаника, 3а (приміщення центру медичної первинної допомоги відділення загальної практики сімейної медицини № 3 комунального підприємства “Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади”). Сюди призовники мають прийти з документами, які засвідчують їхню особу, сімейний стан та освіту.

Чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу визначає Кабінет Міністрів України. Станом на 21 вересня такої постанови Кабміну немає. Тому у Волинському обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки поки не можуть однозначно відповісти, чи забиратимуть строковиків до армії під час осіннього призову.

Нагадаємо, що під час цьогорічного весняного призову фактичного відправлення строковиків до армії не було.

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Теги: армія. військо, строковики, призов
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