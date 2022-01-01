Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю





Про це Олександр Старух.



"Увага! Ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. Попередньо, відомо щодо влучання ракет по об’єктах інфраструктури. Інформація уточнюється", - написав Олександр Старух.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти 21 вересня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Повітряну тривогу в області оголосили о 13:05.Про це повідомив голова Запорізької ОВА"Увага! Ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. Попередньо, відомо щодо влучання ракет по об’єктах інфраструктури. Інформація уточнюється", - написав Олександр Старух.Нагадаємо, що росіяни сьогодні, 21 вересня, вночі знову обстріляли ЗАЕС

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію