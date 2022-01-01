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Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю

Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю
Російські окупанти 21 вересня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Повітряну тривогу в області оголосили о 13:05.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Увага! Ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. Попередньо, відомо щодо влучання ракет по об’єктах інфраструктури. Інформація уточнюється", - написав Олександр Старух.

Нагадаємо, що росіяни сьогодні, 21 вересня, вночі знову обстріляли ЗАЕС.

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Теги: Росія, Україна, війна
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