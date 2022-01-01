Через мобілізацію в Росії Литва привела Сили швидкого реагування у підвищену бойову готовність





Як передає Арвідас Анушаускас у твіттері.



«Оскільки військова мобілізація Росії також проводитиметься біля наших кордонів (Калінінградська область), Сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії», - написав він.



Міністр також заявив, що відповіддю всіх країн, які підтримують Україну, на оголошену Путіним часткову мобілізацію буде нове надходження сучасної військової техніки для українського народу, який захищається від геноциду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міноборони Литви привело Сили швидкого реагування у стан підвищеної бойової готовності після оголошення в Росії часткової мобілізації.Як передає Укрінформ , про це повідомив міністр оборони Литвиу твіттері.«Оскільки військова мобілізація Росії також проводитиметься біля наших кордонів (Калінінградська область), Сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії», - написав він.Міністр також заявив, що відповіддю всіх країн, які підтримують Україну, на оголошену Путіним часткову мобілізацію буде нове надходження сучасної військової техніки для українського народу, який захищається від геноциду.

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