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Через мобілізацію в Росії Литва привела Сили швидкого реагування у підвищену бойову готовність

Через мобілізацію в Росії Литва привела Сили швидкого реагування у підвищену бойову готовність
Міноборони Литви привело Сили швидкого реагування у стан підвищеної бойової готовності після оголошення в Росії часткової мобілізації.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у твіттері.

«Оскільки військова мобілізація Росії також проводитиметься біля наших кордонів (Калінінградська область), Сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії», - написав він.

Міністр також заявив, що відповіддю всіх країн, які підтримують Україну, на оголошену Путіним часткову мобілізацію буде нове надходження сучасної військової техніки для українського народу, який захищається від геноциду.

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Теги: Литва, мобілізація в РФ
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