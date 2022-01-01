У Тернополі повертають обов’язковий масковий режим





Як повідомили кореспонденту



Зумовлено воно різким ростом кількості хворих на Ковід.



"Кількість хворих на COVID-19 щотижня зростає на 35–37%, а захворюваність серед дітей та медиків є ще стрімкішою. Тому з 22 вересня у Тернополі буде відновлено обов’язкове носіння масок. Масковий режим буде діяти у місцях масового скупчення людей: громадському транспорті, ТРЦ, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв, релігійних установах", – сказав міський голова Сергій Надал.



Також на засіданні доручено систематично здійснювати щоденну профілактичну дезінфекцію громадського транспорту, задіяного до перевезень пасажирів.



Працівникам закладів освіти рекомендовано приймати самостійно рішення щодо запровадження маскового режиму для дітей віком від 12 років та працівників закладу, беручи до уваги стан захворюваності.



Також у рішення сказано, що представникам духовенства при здійсненні релігійних обрядів слід використовувати одноразовий посуд або засоби для дезінфекції літургійного посуду.



За даними Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб, 20 вересня в області було виявлено 510 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, у Тернополі від Ковіду померла 78-річна жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Тернополі з 22 вересня вводять обов’язковий масковий режим через різкий ріст хворих на COVID-19.Як повідомили кореспонденту УНІАН e прес-службі міської ради, відповідне рішення сьогодні ухвалив міський штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру.Зумовлено воно різким ростом кількості хворих на Ковід."Кількість хворих на COVID-19 щотижня зростає на 35–37%, а захворюваність серед дітей та медиків є ще стрімкішою. Тому з 22 вересня у Тернополі буде відновлено обов’язкове носіння масок. Масковий режим буде діяти у місцях масового скупчення людей: громадському транспорті, ТРЦ, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв, релігійних установах", – сказав міський голова Сергій Надал.Також на засіданні доручено систематично здійснювати щоденну профілактичну дезінфекцію громадського транспорту, задіяного до перевезень пасажирів.Працівникам закладів освіти рекомендовано приймати самостійно рішення щодо запровадження маскового режиму для дітей віком від 12 років та працівників закладу, беручи до уваги стан захворюваності.Також у рішення сказано, що представникам духовенства при здійсненні релігійних обрядів слід використовувати одноразовий посуд або засоби для дезінфекції літургійного посуду.За даними Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб, 20 вересня в області було виявлено 510 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, у Тернополі від Ковіду померла 78-річна жінка.

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