У громаді на Волині перейменували вулиці. ПЕРЕЛІК

У громаді на Волині перейменували вулиці. ПЕРЕЛІК
У Любешівській громаді перейменували вулиці та провулки, які мали назви радянсько-російських діячів і є маркерами чужої культури.

Про це повідомляє Любешівська селищна рада.

Передувало цьому неодноразові звернення громадян та народних депутатів України.

Відтак, рішенням Любешівської селищної ради від 15.09.22р. № 30/62 «Про перейменування вулиць та провулків на території селищної ради» було перейменовано ряд вулиць згідно з додатком, а саме:

У громаді на Волині перейменували вулиці. ПЕРЕЛІК
У громаді на Волині перейменували вулиці. ПЕРЕЛІК
У громаді на Волині перейменували вулиці. ПЕРЕЛІК
У громаді на Волині перейменували вулиці. ПЕРЕЛІК

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Теги: Любешів, перейменування
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