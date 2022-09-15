У громаді на Волині перейменували вулиці. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 15:25
У Любешівській громаді перейменували вулиці та провулки, які мали назви радянсько-російських діячів і є маркерами чужої культури.
Про це повідомляє Любешівська селищна рада.
Передувало цьому неодноразові звернення громадян та народних депутатів України.
Відтак, рішенням Любешівської селищної ради від 15.09.22р. № 30/62 «Про перейменування вулиць та провулків на території селищної ради» було перейменовано ряд вулиць згідно з додатком, а саме:
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Про це повідомляє Любешівська селищна рада.
Передувало цьому неодноразові звернення громадян та народних депутатів України.
Відтак, рішенням Любешівської селищної ради від 15.09.22р. № 30/62 «Про перейменування вулиць та провулків на території селищної ради» було перейменовано ряд вулиць згідно з додатком, а саме:
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