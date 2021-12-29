Волиняни можуть обрати сучасне та якісне газове обладнання в Клієнтських просторах





Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



Фахівці «Волиньгаз» та менеджери Клієнтського простору 104.ua продемонстрували котли власного імпорту Demir Dokum та E.C.A. Gelios. Розказали про великий асортимент наявного обладнання від провідних іноземних та вітчизняних виробників. Волиняни дізнались, де придбати прилади та їх встановити. А ще – про сервісне обслуговування приладів для їх коректної роботи та безпеки споживачів газу.



Клієнти мали можливість, окрім своїх Клієнтських просторів, у зручному форматі ознайомитися з роботою газових приладів, проконсультуватися в менеджерів.



Сучасні газові котли, конвектори, проточні водонагрівачі, а також сигналізатори газу, модеми для дистанційної передачі даних лічильника - чекають на своїх власників.



Усі газові прилади сертифіковані, з високим коефіцієнтом корисної дії та гарантують економію газу.



Придбати котел, водонагрівач чи інше газове обладнання можна у 104.ua Клієнтських просторах на Волині або на сайті:



Персональний менеджер допоможе кожному клієнту та порадить із підбором газового обладнання відповідно до побажань клієнта та технічних характеристик оселі.



Клієнти також можуть замовити послугу встановлення та подальшого сервісного обслуговування, яку виконають спеціалісти «Волиньгаз».



Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ярмарки газових приладів та обладнання знову стартували на Волині. Мешканці Нововолинська, Володимира, Рожища та Любешова дізнались про енергоефективні котли та водонагрівачі, сигналізатори та модеми.Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Фахівці «Волиньгаз» та менеджери Клієнтського простору 104.ua продемонстрували котли власного імпорту Demir Dokum та E.C.A. Gelios. Розказали про великий асортимент наявного обладнання від провідних іноземних та вітчизняних виробників. Волиняни дізнались, де придбати прилади та їх встановити. А ще – про сервісне обслуговування приладів для їх коректної роботи та безпеки споживачів газу.Клієнти мали можливість, окрім своїх Клієнтських просторів, у зручному форматі ознайомитися з роботою газових приладів, проконсультуватися в менеджерів.Сучасні газові котли, конвектори, проточні водонагрівачі, а також сигналізатори газу, модеми для дистанційної передачі даних лічильника - чекають на своїх власників.Усі газові прилади сертифіковані, з високим коефіцієнтом корисної дії та гарантують економію газу.Придбати котел, водонагрівач чи інше газове обладнання можна у 104.ua Клієнтських просторах на Волині або на сайті: https://market.104.ua/ua/ Персональний менеджер допоможе кожному клієнту та порадить із підбором газового обладнання відповідно до побажань клієнта та технічних характеристик оселі.Клієнти також можуть замовити послугу встановлення та подальшого сервісного обслуговування, яку виконають спеціалісти «Волиньгаз».АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

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