На «Ягодині» тестуватимуть електронну чергу перетину кордону





Про це



Участь в обговоренні взяли заступники голови Укртрансбезпеки Юрій Марценишин та Микита Лагунін, заступник голови ОДА Олександр Троханенко, перевізники й представники профільних відомств Волині.



Реєстрація в електронній черзі відбуватиметься через спеціальний сайт. Наразі він в розробці і в тестовому режимі запрацює вже в кінці жовтня.



Микита Лагунін зазначив, що електронна черга не зможе повністю прибрати чи скоротити черги на кордоні.



«Ми розуміємо, що кількість автівок, які хочуть перетнути пункт пропуску – не зміниться. Однак, хочемо зробити сервіс, щоб водій не стояв в черзі на дорозі по 6-12 днів, а очікував на свій час перетину кордону вдома. Він отримає сповіщення в додатку та телефоном з датою і часом прибуття до пункту пропуску. Якщо шофер пропускає свою чергу, то відповідно йому необхідно займати її заново», – розповів заступник голови Укртрансбезпеки.



Система е-черги для вантажівок буде інтегрована з базами даних митниці та прикордонної служби. Під час наради також зазначили, що з початку запуску сервісу не буде пріоритетності в формуванні черг.

«Електронна черга перетину кордону» буде абсолютно безкоштовною.



Майданчик, де чекатимуть автомобілі, повинен бути також безоплатним – це позиція Уряду.



Відтак, де і як очікувати проїзду через кордон перевізник обиратиме самостійно, а система сповіщатиме, коли саме час під’їжджати до пункту пропуску. У разі, якщо рух черги затримується чи пришвидшується, водій також отримає сповіщення заздалегідь.



Нагадаємо, що питання введення електронної черги вже порушувалось перед Кабміном Волинською ОВА. Як зазначав очільник області Юрій Погуляйко, у разі введення електронної черги, водії зможуть очікувати перетину кордону у спеціально відведених для цього місцях. Особливо це актуально з наближенням зими.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 21 вересня, відбулася робоча нарада щодо запуску пілотного проєкту «Електронна черга перетину кордону» на ПП «Ягодин».Про це повідомили у пресслужбі Волинської військової адміністрації.Участь в обговоренні взяли заступники голови Укртрансбезпекита, заступник голови ОДА, перевізники й представники профільних відомств Волині.Реєстрація в електронній черзі відбуватиметься через спеціальний сайт. Наразі він в розробці і в тестовому режимі запрацює вже в кінці жовтня.Микита Лагунін зазначив, що електронна черга не зможе повністю прибрати чи скоротити черги на кордоні.«Ми розуміємо, що кількість автівок, які хочуть перетнути пункт пропуску – не зміниться. Однак, хочемо зробити сервіс, щоб водій не стояв в черзі на дорозі по 6-12 днів, а очікував на свій час перетину кордону вдома. Він отримає сповіщення в додатку та телефоном з датою і часом прибуття до пункту пропуску. Якщо шофер пропускає свою чергу, то відповідно йому необхідно займати її заново», – розповів заступник голови Укртрансбезпеки.Система е-черги для вантажівок буде інтегрована з базами даних митниці та прикордонної служби. Під час наради також зазначили, що з початку запуску сервісу не буде пріоритетності в формуванні черг.«Електронна черга перетину кордону» буде абсолютно безкоштовною.Майданчик, де чекатимуть автомобілі, повинен бути також безоплатним – це позиція Уряду.Відтак, де і як очікувати проїзду через кордон перевізник обиратиме самостійно, а система сповіщатиме, коли саме час під’їжджати до пункту пропуску. У разі, якщо рух черги затримується чи пришвидшується, водій також отримає сповіщення заздалегідь.Нагадаємо, що питання введення електронної черги вже порушувалось перед Кабміном Волинською ОВА. Як зазначав очільник області Юрій Погуляйко, у разі введення електронної черги, водії зможуть очікувати перетину кордону у спеціально відведених для цього місцях. Особливо це актуально з наближенням зими.

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