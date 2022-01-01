На «Ягодині» тестуватимуть електронну чергу перетину кордону

На «Ягодині» тестуватимуть електронну чергу перетину кордону
Сьогодні, 21 вересня, відбулася робоча нарада щодо запуску пілотного проєкту «Електронна черга перетину кордону» на ПП «Ягодин».

Про це повідомили у пресслужбі Волинської військової адміністрації.

Участь в обговоренні взяли заступники голови Укртрансбезпеки Юрій Марценишин та Микита Лагунін, заступник голови ОДА Олександр Троханенко, перевізники й представники профільних відомств Волині.

Реєстрація в електронній черзі відбуватиметься через спеціальний сайт. Наразі він в розробці і в тестовому режимі запрацює вже в кінці жовтня.

Микита Лагунін зазначив, що електронна черга не зможе повністю прибрати чи скоротити черги на кордоні.

«Ми розуміємо, що кількість автівок, які хочуть перетнути пункт пропуску – не зміниться. Однак, хочемо зробити сервіс, щоб водій не стояв в черзі на дорозі по 6-12 днів, а очікував на свій час перетину кордону вдома. Він отримає сповіщення в додатку та телефоном з датою і часом прибуття до пункту пропуску. Якщо шофер пропускає свою чергу, то відповідно йому необхідно займати її заново», – розповів заступник голови Укртрансбезпеки.

Система е-черги для вантажівок буде інтегрована з базами даних митниці та прикордонної служби. Під час наради також зазначили, що з початку запуску сервісу не буде пріоритетності в формуванні черг.
«Електронна черга перетину кордону» буде абсолютно безкоштовною.

Майданчик, де чекатимуть автомобілі, повинен бути також безоплатним – це позиція Уряду.

Відтак, де і як очікувати проїзду через кордон перевізник обиратиме самостійно, а система сповіщатиме, коли саме час під’їжджати до пункту пропуску. У разі, якщо рух черги затримується чи пришвидшується, водій також отримає сповіщення заздалегідь.

Нагадаємо, що питання введення електронної черги вже порушувалось перед Кабміном Волинською ОВА. Як зазначав очільник області Юрій Погуляйко, у разі введення електронної черги, водії зможуть очікувати перетину кордону у спеціально відведених для цього місцях. Особливо це актуально з наближенням зими.
На «Ягодині» тестуватимуть електронну чергу перетину кордону
На «Ягодині» тестуватимуть електронну чергу перетину кордону

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Теги: Ягодин, електронна черга
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