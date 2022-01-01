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У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Юрієм Сапожником

У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Юрієм Сапожником
Сьогодні, 21 вересня, в кафедральному соборі Святої Трійці мешканці територіальної громади попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який віддав своє життя у війні із загарбницькою Росією.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Священнослужителі храму відспівали полеглого на фронті старшого солдата Юрія Сапожника, 1978 року народження.

Юрій Сапожник був призваний на військову службу 10 березня по мобiлiзацiї на посаду стрільця-зенітника зенітно-ракетного взводу зенітно-ракетної батареї.

Загинув 13 вересня під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Опитне на Донеччині.

До спільної молитви за упокій душі спочилого разом з духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук, представники влади області.
У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Юрієм Сапожником

“Сьогодні ми проводжаємо у Вічність українця, патріота, сина, батька, чоловіка, товариша по зброї, ім’я якого Юрій. На жаль, багато таких хлопців за час війни ми з вами вже похоронили. Але вони будуть вічно жити в нашій пам’яті, не даремно кажемо: “Герої не вмирають!”. Маємо зробити все для того, щоб перебороти це зло, яке прийшло в нашу спільну домівку, аби у майбутньому така ж біда не повторилася з нашими дітьми та внуками”, – сказав декан кафедрального собору Святої Трійці, протоієрей Микола Нецькар.
У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Юрієм Сапожником

По завершенню богослужіння домовину з тілом Героя під звуки дзвонів і солдатської сурми пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний гімн.
У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Юрієм Сапожником

Вічна пам’ять, честь і шана Герою!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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