На Харківщині виявили чергову катівню: окупанти знущались над людьми у приміщенні поліції
Сьогодні, 17:35
21 вересня прокурори Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області спільно з правоохоронцями провели огляд катівні, яку облаштувала російська армія.
Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Встановлено, що під час окупації Куп‘янська російські військові зайняли поліцію, де у підвальному приміщенні облаштували катівню. Окупанти піддавали людей фізичному, психологічному насиллю. У камері, де має утримуватись чотири особи, російські найманці утримували понад 20. За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було.
Лякаючи людей, російські військові намалювали на стіні катівні картину: на фоні латинської літери «Z» жінка з радянським прапором, а позаду неї — окупант. Навіть тут ворожа армія ховається за спиною мирних мешканців і вірить в те, що в Україні на них хтось чекає.
Наразі встановлюються всі потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора.
Огляд проводився спільно зі слідчими Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.
Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Встановлено, що під час окупації Куп‘янська російські військові зайняли поліцію, де у підвальному приміщенні облаштували катівню. Окупанти піддавали людей фізичному, психологічному насиллю. У камері, де має утримуватись чотири особи, російські найманці утримували понад 20. За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було.
Лякаючи людей, російські військові намалювали на стіні катівні картину: на фоні латинської літери «Z» жінка з радянським прапором, а позаду неї — окупант. Навіть тут ворожа армія ховається за спиною мирних мешканців і вірить в те, що в Україні на них хтось чекає.
Наразі встановлюються всі потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора.
Огляд проводився спільно зі слідчими Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.
Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.
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