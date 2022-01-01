На Харківщині виявили чергову катівню: окупанти знущались над людьми у приміщенні поліції





Про це



Встановлено, що під час окупації Куп‘янська російські військові зайняли поліцію, де у підвальному приміщенні облаштували катівню. Окупанти піддавали людей фізичному, психологічному насиллю. У камері, де має утримуватись чотири особи, російські найманці утримували понад 20. За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було.



Лякаючи людей, російські військові намалювали на стіні катівні картину: на фоні латинської літери «Z» жінка з радянським прапором, а позаду неї — окупант. Навіть тут ворожа армія ховається за спиною мирних мешканців і вірить в те, що в Україні на них хтось чекає.

Наразі встановлюються всі потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора.



Огляд проводився спільно зі слідчими Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.



Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 вересня прокурори Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області спільно з правоохоронцями провели огляд катівні, яку облаштувала російська армія.Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.Встановлено, що під час окупації Куп‘янська російські військові зайняли поліцію, де у підвальному приміщенні облаштували катівню. Окупанти піддавали людей фізичному, психологічному насиллю. У камері, де має утримуватись чотири особи, російські найманці утримували понад 20. За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було.Лякаючи людей, російські військові намалювали на стіні катівні картину: на фоні латинської літери «Z» жінка з радянським прапором, а позаду неї — окупант. Навіть тут ворожа армія ховається за спиною мирних мешканців і вірить в те, що в Україні на них хтось чекає.Наразі встановлюються всі потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора.Огляд проводився спільно зі слідчими Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

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