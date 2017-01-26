Три авто за півмільйона гривень: волинянина судитимуть за продаж гуманітарної допомоги
Сьогодні, 17:42
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про продаж 43-річним волинянином товарів гуманітарної допомоги, вчинений під час воєнного стану.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, чоловік у травні-червні 2022 року за понад півмільйона гривень продав три автомобілі, увезені в Україну як гуманітарна допомога.
Тепер за ці дії він відповість перед судом.
Автомобілі вилучені та передані для потреб ЗСУ.
Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, чоловік у травні-червні 2022 року за понад півмільйона гривень продав три автомобілі, увезені в Україну як гуманітарна допомога.
Тепер за ці дії він відповість перед судом.
Автомобілі вилучені та передані для потреб ЗСУ.
Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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