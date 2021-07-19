Судитимуть волинянина, який вдруге побив людину до смерті





Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.



Прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 47-річним волинянином умисного вбивства.



Встановлено, що зранку 24 червня 2022 року нетверезий, раніше судимий за побиття людини до смерті,



Обвинувачений перебуває під вартою і його подальшу долю вирішуватиме суд.



Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянина судитимуть за умисне вбивство.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.Прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 47-річним волинянином умисного вбивства.Встановлено, що зранку 24 червня 2022 року нетверезий, раніше судимий за побиття людини до смерті, чоловік на власній земельній ділянці жорстоко побив 76-річного сусіда , завдавши травм, від яких він помер.Обвинувачений перебуває під вартою і його подальшу долю вирішуватиме суд.згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.

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