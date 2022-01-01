 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Світ не дасть Путіну застосувати ядерну зброю, але є ризики, – Зеленський

Світ не дасть Путіну застосувати ядерну зброю, але є ризики, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський не вірить, що міжнародна спільнота дозволить Владіміру Путіну застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків, оскільки "неможливо зазирнути в голову" Путіну.

Про це глава держави розповів у інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не вірю, що світ дозволить йому використати цю зброю", - вважає Володимир Зеленський.

Водночас, він не виключив можливості того, що Путін зважиться завдати ядерний удар. "Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики", - сказав Зеленський.

Проте, за його словами, не слід піддаватися на погрози Путіна.

"Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зауважив президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ядерна зброя, Зеленський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ завдали 32 авіаудари по позиціях росіян, – Генштаб
Сьогодні, 19:17
У Росії після оголошення Путіним мобілізації почалися протести
Сьогодні, 18:33
На Харківщині виявили чергову катівню: окупанти знущались над людьми у приміщенні поліції
Сьогодні, 17:35
У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Юрієм Сапожником
Сьогодні, 16:34
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Світ не дасть Путіну застосувати ядерну зброю, але є ризики, – Зеленський
Сьогодні, 19:23
ЗСУ завдали 32 авіаудари по позиціях росіян, – Генштаб
Сьогодні, 19:17
Судитимуть волинянина, який вдруге побив людину до смерті
Сьогодні, 19:05
У Росії після оголошення Путіним мобілізації почалися протести
Сьогодні, 18:33
Три авто за півмільйона гривень: волинянина судитимуть за продаж гуманітарної допомоги
Сьогодні, 17:42
Схожі новини
Зеленський призначив нового очільника Луцької РДА Зеленський призначив нового очільника Луцької РДА
11 вересень, 11:16
Ракетний удар по залізничній станції Чаплине: загинули 22 людини Ракетний удар по залізничній станції Чаплине: загинули 22 людини
25 серпень, 01:02
Окупанти вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, загинуло 15 людей, – Зеленський Окупанти вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, загинуло 15 людей, – Зеленський
24 серпень, 21:58
Зеленський: Ми маємо робити так, щоб Росія втомилася воювати Зеленський: Ми маємо робити так, щоб Росія втомилася воювати
17 серпень, 01:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Світ не дасть Путіну застосувати ядерну зброю, але є ризики, – Зеленський
Сьогодні, 19:23
 0
ЗСУ завдали 32 авіаудари по позиціях росіян, – Генштаб
Сьогодні, 19:17
 0
Судитимуть волинянина, який вдруге побив людину до смерті
Сьогодні, 19:05
 0
У Росії після оголошення Путіним мобілізації почалися протести
Сьогодні, 18:33
 0
Три авто за півмільйона гривень: волинянина судитимуть за продаж гуманітарної допомоги
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8