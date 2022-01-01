Світ не дасть Путіну застосувати ядерну зброю, але є ризики, – Зеленський

Володимир Зеленський не вірить, що міжнародна спільнота дозволить Владіміру Путіну застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків, оскільки "неможливо зазирнути в голову" Путіну.



Про це глава держави розповів у інтерв’ю Bild,



"Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не вірю, що світ дозволить йому використати цю зброю", - вважає Володимир Зеленський.



Водночас, він не виключив можливості того, що Путін зважиться завдати ядерний удар. "Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики", - сказав Зеленський.



Проте, за його словами, не слід піддаватися на погрози Путіна.



"Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зауважив президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українине вірить, що міжнародна спільнота дозволитьзастосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків, оскільки "неможливо зазирнути в голову" Путіну.Про це глава держави розповів у інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда"."Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не вірю, що світ дозволить йому використати цю зброю", - вважає Володимир Зеленський.Водночас, він не виключив можливості того, що Путін зважиться завдати ядерний удар. "Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики", - сказав Зеленський.Проте, за його словами, не слід піддаватися на погрози Путіна."Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зауважив президент.

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