Світ не дасть Путіну застосувати ядерну зброю, але є ризики, – Зеленський
Сьогодні, 19:23
Президент України Володимир Зеленський не вірить, що міжнародна спільнота дозволить Владіміру Путіну застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків, оскільки "неможливо зазирнути в голову" Путіну.
Про це глава держави розповів у інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".
"Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не вірю, що світ дозволить йому використати цю зброю", - вважає Володимир Зеленський.
Водночас, він не виключив можливості того, що Путін зважиться завдати ядерний удар. "Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики", - сказав Зеленський.
Проте, за його словами, не слід піддаватися на погрози Путіна.
"Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зауважив президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це глава держави розповів у інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".
"Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не вірю, що світ дозволить йому використати цю зброю", - вважає Володимир Зеленський.
Водночас, він не виключив можливості того, що Путін зважиться завдати ядерний удар. "Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики", - сказав Зеленський.
Проте, за його словами, не слід піддаватися на погрози Путіна.
"Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зауважив президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Юрієм Сапожником
Сьогодні, 16:34
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Світ не дасть Путіну застосувати ядерну зброю, але є ризики, – Зеленський
Сьогодні, 19:23
Судитимуть волинянина, який вдруге побив людину до смерті
Сьогодні, 19:05
Три авто за півмільйона гривень: волинянина судитимуть за продаж гуманітарної допомоги
Сьогодні, 17:42
Медіа