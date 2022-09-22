Погода на завтра, 22 вересня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У четвер, 22 вересня, на Волині буде хмарно, але з проясненнями. Часом – невеликий дощ.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 3-8°, вдень – 9-14°.
У Луцьку, за даними Sinoptik, з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ввечері, можливо, пройде дощ. Температура повітря в обласному центрі підніметься від 8°С до 12°С.
Народний прогноз погоди: 22 вересня вшановується пам'ять правовірних Іоакима і Ганни, батьків Діви Марії. 22 вересня визнають днем осіннього рівнодення – ніч рівняється з днем і збільшується: коротшим стає день і довшають вечори. Це явище вважається астрономічним початком осені. Також наші пращури спостерігали за павутиною: якщо вона була довгою, то це на ясну осінь і сніг передбачався нескоро.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 3-8°, вдень – 9-14°.
У Луцьку, за даними Sinoptik, з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ввечері, можливо, пройде дощ. Температура повітря в обласному центрі підніметься від 8°С до 12°С.
Народний прогноз погоди: 22 вересня вшановується пам'ять правовірних Іоакима і Ганни, батьків Діви Марії. 22 вересня визнають днем осіннього рівнодення – ніч рівняється з днем і збільшується: коротшим стає день і довшають вечори. Це явище вважається астрономічним початком осені. Також наші пращури спостерігали за павутиною: якщо вона була довгою, то це на ясну осінь і сніг передбачався нескоро.
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