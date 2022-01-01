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Залужний про мобілізацію в Росії: «Скільки б не було ворогів, ми їх знищимо»

Залужний про мобілізацію в Росії: «Скільки б не було ворогів, ми їх знищимо»
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у відповідь на оголошення часткової мобілізації в Росії заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було.

Про це Залужний написав у Facebook.

"Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога.

Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням.

Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу.

Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією", - йдеться у дописі.

За словами Залужного, ЗСУ 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти України.

Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє країни.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.

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Теги: Валерій Залужний, мобілізація, Росія
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