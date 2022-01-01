Залужний про мобілізацію в Росії: «Скільки б не було ворогів, ми їх знищимо»
Сьогодні, 21:10
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у відповідь на оголошення часткової мобілізації в Росії заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було.
Про це Залужний написав у Facebook.
"Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога.
Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням.
Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу.
Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією", - йдеться у дописі.
За словами Залужного, ЗСУ 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти України.
Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє країни.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.
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Про це Залужний написав у Facebook.
"Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога.
Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням.
Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу.
Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією", - йдеться у дописі.
За словами Залужного, ЗСУ 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти України.
Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє країни.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.
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