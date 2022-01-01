Що казав Байден у Генасамблеї ООН про Україну та Росію: основні тези

Джо Байден виступив на Генасамблеї ООН. Значну частину своєї промови глава Білого дому присвятив Україні та агресії.







Порушення статуту ООН Росією



"Говорімо відверто. Постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй вторгся до свого сусіда, спробував стерти суверенну державу з карти. Росія безсоромно порушила основні принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй", — сказав Байден.



"Росія набирає ще більше солдатів і намагається організувати фейковий референдум - це безпосереднє порушення хартії ООН. Весь світ має побачити ці злочини. Ніхто не загрожував Росії і ніхто, крім неї, не шукав цього конфлікту. Ми намагалися уникнути його", - підкреслив Байден.



За словами американського лідера, якщо залишити поза увагою агресію РФ, то під загрозою опиниться все, що захищає ООН.



Війна має закінчитися на "справедливих умовах"



Війна між Росією та Україною має завершитися на справедливих умовах. І лише Москва заважає цьому, заявив Байден.



"Ви не можете захопити територію іншої країни силою. Єдина країна, яка стоїть на цьому шляху, - це Росія", - сказав він.



Ядерний шантаж Путіна



Джо Байден засудив російського диктатора Володимира Путіна за ядерні погрози Україні і світу.



"Сьогодні знову Путін загрожує ядерною війною Європі. Це грубе порушення договору нерозповсюдження (ядерної зброї - Ред.). Тепер Росія призиває нових солдатів у свої ряди, щоб брати участь у цій битві", - заявив він.



Байден наголосив, що ядерна війна ніколи не може бути виграна.



"У вас має від цього холонути кров"



Джо Байден заявив, що метою війни Росії є повне знищення української державності та масові вбивства українців.



Він зазначив, що у світових лідерів повинна холонути кров від тих жахів, які росіяни зараз вчиняють в Україні.



"Ця війна пов’язана з припиненням права України на існування як держави і права українців на існування як народу. Ким би ви не були, де б ви не жили, у що б ви не вірили — від цього має холонути у вас кров", — зазначив президент США.



Глава Білого дому нагадав, що саме з цією метою російська армія бомбардує школи, вокзали, лікарні та центри української історії та культури. Зокрема, він розповів, що в Ізюмі на Харківщині виявили масове поховання людей, вбитих окупантами.



Зерно



Президент США звернув увагу, що Путін і його режим намагаються покласти провину за світову продовольчу кризу на Україну та антиросійські санкції.



"Шаші санкції дозволяють Росії експортувати продовольство і добрива. Ніяких обмежень", — сказав Байден і додав, що Кремль використовує енергетику і продовольство, як зброю, що є неприпустимим.



Він закликав продовження угоди про експорт зерна з українських портів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Сполучених Штатіввиступив на Генасамблеї ООН. Значну частину своєї промови глава Білого дому присвятив Україні та агресії. ТСН.ua зібрав головні тези виступу Байдена."Говорімо відверто. Постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй вторгся до свого сусіда, спробував стерти суверенну державу з карти. Росія безсоромно порушила основні принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй", — сказав Байден."Росія набирає ще більше солдатів і намагається організувати фейковий референдум - це безпосереднє порушення хартії ООН. Весь світ має побачити ці злочини. Ніхто не загрожував Росії і ніхто, крім неї, не шукав цього конфлікту. Ми намагалися уникнути його", - підкреслив Байден.За словами американського лідера, якщо залишити поза увагою агресію РФ, то під загрозою опиниться все, що захищає ООН.Війна між Росією та Україною має завершитися на справедливих умовах. І лише Москва заважає цьому, заявив Байден."Ви не можете захопити територію іншої країни силою. Єдина країна, яка стоїть на цьому шляху, - це Росія", - сказав він.Джо Байден засудив російського диктатора Володимира Путіна за ядерні погрози Україні і світу."Сьогодні знову Путін загрожує ядерною війною Європі. Це грубе порушення договору нерозповсюдження (ядерної зброї - Ред.). Тепер Росія призиває нових солдатів у свої ряди, щоб брати участь у цій битві", - заявив він.Байден наголосив, що ядерна війна ніколи не може бути виграна.Джо Байден заявив, що метою війни Росії є повне знищення української державності та масові вбивства українців.Він зазначив, що у світових лідерів повинна холонути кров від тих жахів, які росіяни зараз вчиняють в Україні."Ця війна пов’язана з припиненням права України на існування як держави і права українців на існування як народу. Ким би ви не були, де б ви не жили, у що б ви не вірили — від цього має холонути у вас кров", — зазначив президент США.Глава Білого дому нагадав, що саме з цією метою російська армія бомбардує школи, вокзали, лікарні та центри української історії та культури. Зокрема, він розповів, що в Ізюмі на Харківщині виявили масове поховання людей, вбитих окупантами.Президент США звернув увагу, що Путін і його режим намагаються покласти провину за світову продовольчу кризу на Україну та антиросійські санкції."Шаші санкції дозволяють Росії експортувати продовольство і добрива. Ніяких обмежень", — сказав Байден і додав, що Кремль використовує енергетику і продовольство, як зброю, що є неприпустимим.Він закликав продовження угоди про експорт зерна з українських портів.

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