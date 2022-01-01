На Волині діти-волонтери зібрали 400 тисяч гривень на антидрони





Про це повідомляє "



Як розповіла ініціаторка збору грошей Вікторія Шварцкоп, другий антидрон, який замовили бійці 14-ї окремої механізованої бригади, доставили на Волинь цими днями.



"Закрили ми наш збір на День незалежності, 24 серпня, і зібрали ми тоді 25 тисяч. Нам допомагали ще інші волонтери з Рівного, власними і невласними силами закрили збір, але база – це співи дітей", – каже волонтерка.



Як розповіла волонтерка Віра Шварцкоп, на зброю чекали місяць, ще певний час зайняла доставка. Вартість замовленого антидрона становила 195 тисяч гривень.



Волонтерка Віра Шварцкоп показує придбану рушницю. Суспільне Луцьк

Першу рушницю для збиття ворожих дронів, зазначила волонтерка, купили влітку для одного з військових підрозділів на Харківщині. Збір коштів на потреби військових триває, – додала Вікторія Шварцкоп.



Кошти діти з Рожища зібрали за два місяці – на літніх канікулах співали у міському сквері поблизу ринку. Діти співали, а також продавали магніти та сувеніри з гербом.



Найменшій учасниці колективу "Бандерівці" Мар’яні Кучірці – п'ять років. "Ми збирали гроші на ЗСУ на антидрон і на машину. Не важко, просто співали, а нам давали гроші", – говорить волинянка.







До дітей, які своїм співом допомагають забезпечувати армію, до Рожища із Рівного 21 вересня приїхав вокаліст гурту "От Вінта", художник-карикатурист і громадський діяч Юрій Журавель.



Учасникам дитячого колективу рівнянин подарував свою книгу, а також гуртом виконали кілька пісень. Як розповів Юрій Журавель, про дітей із Рожища чув давно та бачив у соцмережах, як вони волонтерять, тож вирішив приїхати особисто, аби подякувати та підтримати юних волонтерів.



"Про них чути, не тільки Волинь і Рівненщина знають про цих дітей. Відчувається, що це вже діти майбутньої України, європейської нації, яка без комплексів співає, веселиться і цим б’є ворога", – зазначив музикант.



У вересні через початок навчання і несприятливу погоду дитячий батальйон "Бандерівці" не виступав. Як додала волонтерка Вікторія Шварцкоп, збір грошей діти мають намір відновити, зокрема на новий антидрон та авто для бійців на передовій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Діти з міста Рожища Луцького району назбирали орієнтовно 400 тисяч гривень для допомоги Збройним силам України. Частину коштів передали волонтерам на придбання двох гвинтівок системи "антидрон".Про це повідомляє " Суспільне. Луцьк ".Як розповіла ініціаторка збору грошей, другий антидрон, який замовили бійці 14-ї окремої механізованої бригади, доставили на Волинь цими днями."Закрили ми наш збір на День незалежності, 24 серпня, і зібрали ми тоді 25 тисяч. Нам допомагали ще інші волонтери з Рівного, власними і невласними силами закрили збір, але база – це співи дітей", – каже волонтерка.Як розповіла волонтерка, на зброю чекали місяць, ще певний час зайняла доставка. Вартість замовленого антидрона становила 195 тисяч гривень.Волонтерка Віра Шварцкоп показує придбану рушницю. Суспільне ЛуцькПершу рушницю для збиття ворожих дронів, зазначила волонтерка, купили влітку для одного з військових підрозділів на Харківщині. Збір коштів на потреби військових триває, – додала Вікторія Шварцкоп.Кошти діти з Рожища зібрали за два місяці – на літніх канікулах співали у міському сквері поблизу ринку. Діти співали, а також продавали магніти та сувеніри з гербом.Найменшій учасниці колективу "Бандерівці" Мар’яні Кучірці – п'ять років. "Ми збирали гроші на ЗСУ на антидрон і на машину. Не важко, просто співали, а нам давали гроші", – говорить волинянка.До дітей, які своїм співом допомагають забезпечувати армію, до Рожища із Рівного 21 вересня приїхав вокаліст гурту "От Вінта", художник-карикатурист і громадський діяч Юрій Журавель.Учасникам дитячого колективу рівнянин подарував свою книгу, а також гуртом виконали кілька пісень. Як розповів Юрій Журавель, про дітей із Рожища чув давно та бачив у соцмережах, як вони волонтерять, тож вирішив приїхати особисто, аби подякувати та підтримати юних волонтерів."Про них чути, не тільки Волинь і Рівненщина знають про цих дітей. Відчувається, що це вже діти майбутньої України, європейської нації, яка без комплексів співає, веселиться і цим б’є ворога", – зазначив музикант.У вересні через початок навчання і несприятливу погоду дитячий батальйон "Бандерівці" не виступав. Як додала волонтерка Вікторія Шварцкоп, збір грошей діти мають намір відновити, зокрема на новий антидрон та авто для бійців на передовій.

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