За участь у мітингах проти мобілізації в Росії затримали до тисячі людей
21 вересень, 22:56
Сьогодні ввечері, 21 вересня, у 24 містах Росії влаштували акції та пікети проти оголошеної президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації.
Про це повідомляє “Радіо Свобода” із посиланням на російські ресурси.
Як повідомляє правозахисний портал “ОВД-Инфо”, йдеться про понад 900 затриманих.
Найчисельніші затримання – у Москві та Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Відправлення людей на війну він назвав "необхідними кроками" для захисту територіальної цілісності Росії.
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Про це повідомляє “Радіо Свобода” із посиланням на російські ресурси.
Як повідомляє правозахисний портал “ОВД-Инфо”, йдеться про понад 900 затриманих.
Найчисельніші затримання – у Москві та Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Відправлення людей на війну він назвав "необхідними кроками" для захисту територіальної цілісності Росії.
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