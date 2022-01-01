За участь у мітингах проти мобілізації в Росії затримали до тисячі людей

За участь у мітингах проти мобілізації в Росії затримали до тисячі людей
Сьогодні ввечері, 21 вересня, у 24 містах Росії влаштували акції та пікети проти оголошеної президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” із посиланням на російські ресурси.

Як повідомляє правозахисний портал “ОВД-Инфо”, йдеться про понад 900 затриманих.

Найчисельніші затримання – у Москві та Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Відправлення людей на війну він назвав "необхідними кроками" для захисту територіальної цілісності Росії.

За участь у мітингах проти мобілізації в Росії затримали до тисячі людей
За участь у мітингах проти мобілізації в Росії затримали до тисячі людей



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Теги: акції протесту, мобілізація, Москва
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