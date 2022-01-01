Про шкарпетки з Іваничів, завод боєприпасів і звільнену «Пташку»: добрі новини від ВолиньPost за 21 вересня
21 вересень, 23:50
Двісті десятий день пекельної битви. Двісті десята доба мужності. Наші ЗСУ вибороли цю осінь, тож дощова погода нам точно не зіпсує настрій! Ми навчилася радіти дрібницям і помічати добро, попри відвертий біль. І вже уявляємо, якою буде Перемога!
Традиційно підготували для вас підбірку позитивних новин. Такі звістки особливо гріють у холодний день.
Сьогодні, 21 вересня, ми писали про таке:
ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів
Збройні сили України з початку повномасштабної війни ліквідували 55 110 військовослужбовців! Загальні бойові втрати ворога склали:
особового складу - близько 55110 (+300) осіб;
танків - 2227 (+11);
бойових броньованих машин - 4748 (+24);
артилерійських систем - 1340 (+17);
РСЗВ - 318 (+0);
засобів ППО - 168 (+0);
літаків - 253 (+1);
вертольотів - 217 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 932 (+7);
крилатих ракет - 239 (+0);
кораблів/катерів - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3610 (+23);
спеціальної техніки - 125 (+0).
У селі на Волині жінки об'єдналися, аби в'язати шкарпетки для бійців
В Іваничах небайдужі мешканці збиратимуться і разом в’язатимуть бійцям на передову теплі шкарпетки. А об’єднала їх місцева волонтерка Ольга Кідиба.
74-річна жінка уже 8 років в’яже шкарпетки для військовослужбовців. За цей час передала на передову понад півтори тисячі пар. А ще декілька сотень спеціальних в’язаних рукавиць для снайперів.
Раніше волонтерка нарікала журналістам, що не може самостійно задовольнити усі запити бійців. Хоча вона й так майже не розлучається зі спицями і за один день може зв’язати три шкарпетки. За два дні виходить три пари. Однак зараз в холодну пору теплі шкарпетки військовим необхідні. А їх є тисячі й допомогти хочеться кожному з них, але самостійно нав’язати стільки пар просто не можливо, тому Ольга Дмитрівна прагнула знайти однодумців. І разом робити хорошу справу. Адже так і веселіше, і зробити можна набагато більше.
В Україні з'явиться завод боєприпасів за стандартами НАТО
Укроборонпром підписав угоду із країною-членом НАТО щодо будівництва боєприпасного заводу.
Зазначається, що це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародних домовленостей та укладено відповідний договір.
Мобілізація в РФ: Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам-ухилянтам
Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які захочуть виїхати з країни, щоб уникнути оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації.
У нововолинських ліцеях дітей захисників України харчуватимуть безоплатно
Дітей захисників України у ліцеях Нововолинської громади харчуватимуть безкоштовно. Відповідне рішення депутати міськради ухвалили сьогодні, 21 вересня.
Учні, батьки яких мобілізовані та перебувають у відряджені для здійснення заходів із національної безпеки та оборони, харчуватимуться безплатно. У дошкільних закладах батьківська плата за харчування становитиме 50%.
У громаді на Волині перейменували вулиці. ПЕРЕЛІК
У Любешівській громаді перейменували вулиці та провулки, які мали назви радянсько-російських діячів і є маркерами чужої культури.
Аби переглянути список, натисніть на заголовок
Верховна Рада планує розширити прикордонну смугу з Росією та Білоруссю
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №7475 "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону України". Серед іншого, документ пропонує усунути перепони для облаштування інфраструктури державного кордону на землях природно-заповідного фонду України.
Результатом реалізації цього проєкту депутати бачать посилення захисту держкордону.
На Волині діти-волонтери зібрали 400 тисяч гривень на антидрони
Діти з міста Рожища Луцького району назбирали орієнтовно 400 тисяч гривень для допомоги Збройним силам України. Частину коштів передали волонтерам на придбання двох гвинтівок системи "антидрон".
Як розповіла ініціаторка збору грошей Вікторія Шварцкоп, другий антидрон, який замовили бійці 14-ї окремої механізованої бригади, доставили на Волинь цими днями.
"Закрили ми наш збір на День незалежності, 24 серпня, і зібрали ми тоді 25 тисяч. Нам допомагали ще інші волонтери з Рівного, власними і невласними силами закрили збір, але база – це співи дітей", – каже волонтерка.
Як розповіла волонтерка Віра Шварцкоп, на зброю чекали місяць, ще певний час зайняла доставка. Вартість замовленого антидрона становила 195 тисяч гривень.
«Пташку» і ще частину захисників «Азовсталі» звільнили з полону
Це неймовірна новина!
Увечері 21 вересня Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових "Азову".
"Відбувся обмін полоненими, частина азовців вдома. Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку АЗОВ. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали", - повідомив Жорін.
Обмін відбувся у Чернігівській області.
Серед звільнених на фото, які поширюють у мережі, керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.
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Традиційно підготували для вас підбірку позитивних новин. Такі звістки особливо гріють у холодний день.
Сьогодні, 21 вересня, ми писали про таке:
ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів
Збройні сили України з початку повномасштабної війни ліквідували 55 110 військовослужбовців! Загальні бойові втрати ворога склали:
особового складу - близько 55110 (+300) осіб;
танків - 2227 (+11);
бойових броньованих машин - 4748 (+24);
артилерійських систем - 1340 (+17);
РСЗВ - 318 (+0);
засобів ППО - 168 (+0);
літаків - 253 (+1);
вертольотів - 217 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 932 (+7);
крилатих ракет - 239 (+0);
кораблів/катерів - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3610 (+23);
спеціальної техніки - 125 (+0).
У селі на Волині жінки об'єдналися, аби в'язати шкарпетки для бійців
В Іваничах небайдужі мешканці збиратимуться і разом в’язатимуть бійцям на передову теплі шкарпетки. А об’єднала їх місцева волонтерка Ольга Кідиба.
74-річна жінка уже 8 років в’яже шкарпетки для військовослужбовців. За цей час передала на передову понад півтори тисячі пар. А ще декілька сотень спеціальних в’язаних рукавиць для снайперів.
Раніше волонтерка нарікала журналістам, що не може самостійно задовольнити усі запити бійців. Хоча вона й так майже не розлучається зі спицями і за один день може зв’язати три шкарпетки. За два дні виходить три пари. Однак зараз в холодну пору теплі шкарпетки військовим необхідні. А їх є тисячі й допомогти хочеться кожному з них, але самостійно нав’язати стільки пар просто не можливо, тому Ольга Дмитрівна прагнула знайти однодумців. І разом робити хорошу справу. Адже так і веселіше, і зробити можна набагато більше.
В Україні з'явиться завод боєприпасів за стандартами НАТО
Укроборонпром підписав угоду із країною-членом НАТО щодо будівництва боєприпасного заводу.
Зазначається, що це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародних домовленостей та укладено відповідний договір.
Мобілізація в РФ: Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам-ухилянтам
Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які захочуть виїхати з країни, щоб уникнути оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації.
У нововолинських ліцеях дітей захисників України харчуватимуть безоплатно
Дітей захисників України у ліцеях Нововолинської громади харчуватимуть безкоштовно. Відповідне рішення депутати міськради ухвалили сьогодні, 21 вересня.
Учні, батьки яких мобілізовані та перебувають у відряджені для здійснення заходів із національної безпеки та оборони, харчуватимуться безплатно. У дошкільних закладах батьківська плата за харчування становитиме 50%.
У громаді на Волині перейменували вулиці. ПЕРЕЛІК
У Любешівській громаді перейменували вулиці та провулки, які мали назви радянсько-російських діячів і є маркерами чужої культури.
Аби переглянути список, натисніть на заголовок
Верховна Рада планує розширити прикордонну смугу з Росією та Білоруссю
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №7475 "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону України". Серед іншого, документ пропонує усунути перепони для облаштування інфраструктури державного кордону на землях природно-заповідного фонду України.
Результатом реалізації цього проєкту депутати бачать посилення захисту держкордону.
На Волині діти-волонтери зібрали 400 тисяч гривень на антидрони
Діти з міста Рожища Луцького району назбирали орієнтовно 400 тисяч гривень для допомоги Збройним силам України. Частину коштів передали волонтерам на придбання двох гвинтівок системи "антидрон".
Як розповіла ініціаторка збору грошей Вікторія Шварцкоп, другий антидрон, який замовили бійці 14-ї окремої механізованої бригади, доставили на Волинь цими днями.
"Закрили ми наш збір на День незалежності, 24 серпня, і зібрали ми тоді 25 тисяч. Нам допомагали ще інші волонтери з Рівного, власними і невласними силами закрили збір, але база – це співи дітей", – каже волонтерка.
Як розповіла волонтерка Віра Шварцкоп, на зброю чекали місяць, ще певний час зайняла доставка. Вартість замовленого антидрона становила 195 тисяч гривень.
«Пташку» і ще частину захисників «Азовсталі» звільнили з полону
Це неймовірна новина!
Увечері 21 вересня Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових "Азову".
"Відбувся обмін полоненими, частина азовців вдома. Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку АЗОВ. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали", - повідомив Жорін.
Обмін відбувся у Чернігівській області.
Серед звільнених на фото, які поширюють у мережі, керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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