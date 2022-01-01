Повернення героїв: командирів «Азову» «Редіса», «Калину» та «Волину» звільнили з російського полону
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Захисники "Азовсталі" Святослав Паламар, Сергій Волинський та Денис Прокопенко звільнені з російського полону.
Їх звільнили у середу, 21 вересня, в рамках обміну полоненими.
Фото з ними поширюють у соцмережах.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що серед звільнених також - керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.
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Їх звільнили у середу, 21 вересня, в рамках обміну полоненими.
Фото з ними поширюють у соцмережах.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що серед звільнених також - керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.
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