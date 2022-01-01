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«Пташку» і ще частину захисників «Азовсталі» звільнили з полону

«Пташку» і ще частину захисників «Азовсталі» звільнили з полону
Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових "Азову".

Про це повідомляють колишній командир полку "Азов" Максим Жорін, журналіст Володимир Золкін, "Суспільне"

"Відбувся обмін полоненими, частина азовців вдома. Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку АЗОВ. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали", - повідомив Жорін.

Обмін відбувся у Чернігівській області.

Серед звільнених на фото, які поширюють у мережі, керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.

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Теги: «Пташка», «Азовсталь», обмін, полонені
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