«Пташку» і ще частину захисників «Азовсталі» звільнили з полону
21 вересень, 23:27
Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових "Азову".
Про це повідомляють колишній командир полку "Азов" Максим Жорін, журналіст Володимир Золкін, "Суспільне"
"Відбувся обмін полоненими, частина азовців вдома. Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку АЗОВ. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали", - повідомив Жорін.
Обмін відбувся у Чернігівській області.
Серед звільнених на фото, які поширюють у мережі, керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють колишній командир полку "Азов" Максим Жорін, журналіст Володимир Золкін, "Суспільне"
"Відбувся обмін полоненими, частина азовців вдома. Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку АЗОВ. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали", - повідомив Жорін.
Обмін відбувся у Чернігівській області.
Серед звільнених на фото, які поширюють у мережі, керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Залужний про мобілізацію в Росії: «Скільки б не було ворогів, ми їх знищимо»
21 вересень, 21:10
Світ не дасть Путіну застосувати ядерну зброю, але є ризики, – Зеленський
21 вересень, 19:23
ЗСУ завдали 32 авіаудари по позиціях росіян, – Генштаб
21 вересень, 19:17
У Росії після оголошення Путіним мобілізації почалися протести
21 вересень, 18:33
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
22 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про шкарпетки з Іваничів, завод боєприпасів і звільнену «Пташку»: добрі новини від ВолиньPost за 21 вересня
21 вересень, 23:50
«Пташку» і ще частину захисників «Азовсталі» звільнили з полону
21 вересень, 23:27
За участь у мітингах проти мобілізації в Росії затримали до тисячі людей
21 вересень, 22:56
На Волині діти-волонтери зібрали 400 тисяч гривень на антидрони
21 вересень, 22:20
Медіа