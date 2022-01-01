«Пташку» і ще частину захисників «Азовсталі» звільнили з полону





Про це повідомляють колишній командир полку "Азов" Максим Жорін, журналіст Володимир Золкін, "Суспільне"



"Відбувся обмін полоненими, частина азовців вдома. Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку АЗОВ. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали", - повідомив Жорін.



Обмін відбувся у Чернігівській області.



Серед звільнених на фото, які поширюють у мережі, керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових "Азову".Про це повідомляють колишній командир полку "Азов", журналіст, "Суспільне""Відбувся обмін полоненими, частина азовців вдома. Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку АЗОВ. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали", - повідомив Жорін.Обмін відбувся у Чернігівській області.Серед звільнених на фото, які поширюють у мережі, керівник патрульної поліції Маріуполя, парамедикиняз позивним "Пташка" та старший сержант 36-ї бригади

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