Верховна Рада планує розширити прикордонну смугу з Росією та Білоруссю

Верховна Рада планує розширити прикордонну смугу з Росією та Білоруссю
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №7475 "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону України". Серед іншого, документ пропонує усунути перепони для облаштування інфраструктури державного кордону на землях природно-заповідного фонду України.

Про це пише Суспільне.

Документ підтримали 250 народних депутатів.

Документ пропонує внести зміни до низки законів з метою захисту державного кордону України. Зокрема, проєктом закону пропонується:

• уточнити функції Держприкордонслужби щодо участі в обороні держави та упорядкувати механізми її реалізації;

• перерозподілити повноваження сектору безпеки і оборони щодо координації їх діяльності, пов’язаної із захистом державного кордону в мирний час та під час дії воєнного стану;

• врегулювати порядок та способи залучення військових частин і підрозділів Збройних Сил України до виконання завдань з посилення охорони державного кордону в мирний час та особливий період;

• закріпити на законодавчому рівні фактично чинний комплекс заходів з прикриття державного кордону на загрозливих ділянках, які здійснюються у разі реальних загроз нападу на Україну;

• усунути перепони для інженерного облаштування інфраструктури державного кордону на землях природно-заповідного фонду України, а також виділити вздовж українсько-російської та українсько-білоруської ділянок державного кордону більшої частки земель для посиленого облаштування кордону України;

• спростити процедуру примусового "видворення" з України нелегальних мігрантів, яких затримують правоохоронці за незаконне перетинання держкордону.

Результатом реалізації цього проєкту депутати бачать посилення захисту держкордону.

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Теги: Верховна Рада, прикордонна смуга
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