Верховна Рада планує розширити прикордонну смугу з Росією та Білоруссю





Про це



Документ



Документ пропонує внести зміни до низки законів з метою захисту державного кордону України. Зокрема, проєктом закону пропонується:



• уточнити функції Держприкордонслужби щодо участі в обороні держави та упорядкувати механізми її реалізації;



• перерозподілити повноваження сектору безпеки і оборони щодо координації їх діяльності, пов’язаної із захистом державного кордону в мирний час та під час дії воєнного стану;



• врегулювати порядок та способи залучення військових частин і підрозділів Збройних Сил України до виконання завдань з посилення охорони державного кордону в мирний час та особливий період;



• закріпити на законодавчому рівні фактично чинний комплекс заходів з прикриття державного кордону на загрозливих ділянках, які здійснюються у разі реальних загроз нападу на Україну;



• усунути перепони для інженерного облаштування інфраструктури державного кордону на землях природно-заповідного фонду України, а також виділити вздовж українсько-російської та українсько-білоруської ділянок державного кордону більшої частки земель для посиленого облаштування кордону України;



• спростити процедуру примусового "видворення" з України нелегальних мігрантів, яких затримують правоохоронці за незаконне перетинання держкордону.



Результатом реалізації цього проєкту депутати бачать посилення захисту держкордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №7475 "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону України". Серед іншого, документ пропонує усунути перепони для облаштування інфраструктури державного кордону на землях природно-заповідного фонду України.Про це пише Суспільне.Документ підтримали 250 народних депутатів.Документ пропонує внести зміни до низки законів з метою захисту державного кордону України. Зокрема, проєктом закону пропонується:• уточнити функції Держприкордонслужби щодо участі в обороні держави та упорядкувати механізми її реалізації;• перерозподілити повноваження сектору безпеки і оборони щодо координації їх діяльності, пов’язаної із захистом державного кордону в мирний час та під час дії воєнного стану;• врегулювати порядок та способи залучення військових частин і підрозділів Збройних Сил України до виконання завдань з посилення охорони державного кордону в мирний час та особливий період;• закріпити на законодавчому рівні фактично чинний комплекс заходів з прикриття державного кордону на загрозливих ділянках, які здійснюються у разі реальних загроз нападу на Україну;• усунути перепони для інженерного облаштування інфраструктури державного кордону на землях природно-заповідного фонду України, а також виділити вздовж українсько-російської та українсько-білоруської ділянок державного кордону більшої частки земель для посиленого облаштування кордону України;• спростити процедуру примусового "видворення" з України нелегальних мігрантів, яких затримують правоохоронці за незаконне перетинання держкордону.Результатом реалізації цього проєкту депутати бачать посилення захисту держкордону.

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