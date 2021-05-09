У нововолинських ліцеях дітей захисників України харчуватимуть безоплатно





Про це Борис Карпус.



Учні, батьки яких мобілізовані та перебувають у відряджені для здійснення заходів із національної безпеки та оборони, харчуватимуться безплатно. У дошкільних закладах батьківська плата за харчування становитиме 50%.



"Це найменше, що ми можемо зробити для родин наших воїнів. Вони повинні відчувати нашу підтримку та турботу", - зауважив Карпус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дітей захисників України у ліцеях Нововолинської громади харчуватимуть безкоштовно. Відповідне рішення депутати міськради ухвалили сьогодні, 21 вересня.Про це інформує очільник громадиУчні, батьки яких мобілізовані та перебувають у відряджені для здійснення заходів із національної безпеки та оборони, харчуватимуться безплатно. У дошкільних закладах батьківська плата за харчування становитиме 50%."Це найменше, що ми можемо зробити для родин наших воїнів. Вони повинні відчувати нашу підтримку та турботу", - зауважив Карпус.

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