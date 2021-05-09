У нововолинських ліцеях дітей захисників України харчуватимуть безоплатно
Сьогодні, 15:11
Дітей захисників України у ліцеях Нововолинської громади харчуватимуть безкоштовно. Відповідне рішення депутати міськради ухвалили сьогодні, 21 вересня.
Про це інформує очільник громади Борис Карпус.
Учні, батьки яких мобілізовані та перебувають у відряджені для здійснення заходів із національної безпеки та оборони, харчуватимуться безплатно. У дошкільних закладах батьківська плата за харчування становитиме 50%.
"Це найменше, що ми можемо зробити для родин наших воїнів. Вони повинні відчувати нашу підтримку та турботу", - зауважив Карпус.
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Про це інформує очільник громади Борис Карпус.
Учні, батьки яких мобілізовані та перебувають у відряджені для здійснення заходів із національної безпеки та оборони, харчуватимуться безплатно. У дошкільних закладах батьківська плата за харчування становитиме 50%.
"Це найменше, що ми можемо зробити для родин наших воїнів. Вони повинні відчувати нашу підтримку та турботу", - зауважив Карпус.
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