У нововолинських ліцеях дітей захисників України харчуватимуть безоплатно

У нововолинських ліцеях дітей захисників України харчуватимуть безоплатно
Дітей захисників України у ліцеях Нововолинської громади харчуватимуть безкоштовно. Відповідне рішення депутати міськради ухвалили сьогодні, 21 вересня.

Про це інформує очільник громади Борис Карпус.

Учні, батьки яких мобілізовані та перебувають у відряджені для здійснення заходів із національної безпеки та оборони, харчуватимуться безплатно. У дошкільних закладах батьківська плата за харчування становитиме 50%.

"Це найменше, що ми можемо зробити для родин наших воїнів. Вони повинні відчувати нашу підтримку та турботу", - зауважив Карпус.

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Теги: Борис Карпус, Нововолинськ, харчування
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