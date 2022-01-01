Волиняни здобули три медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики





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Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів відбувся в Івано-Франківську.



Перемогу вибороли вихованці ДЮСШ ім. Олексія Зінкевича Максим Зейналян (10- борство) та Анна Лозовицька - чемпіонка України (7- борство). Тренери легкоатлетів - Петрук Олена Вікторівна та Петрук Віталій Петрович.



Бронзову сходинку чемпіонату посів Артем Черкашин у метанні молота. Тренує призера Черкашин Роман Євгенович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На змаганнях волинські легкоатлети вкотре показали високі результати, здобувши у скарбничку області три медалі різного ґатунку.Про це інформують в Управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів відбувся в Івано-Франківську.Перемогу вибороли вихованці ДЮСШ ім. Олексія Зінкевича(10- борство) та- чемпіонка України (7- борство). Тренери легкоатлетів -Бронзову сходинку чемпіонату посіву метанні молота. Тренує призера

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