Волиняни здобули три медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики

Волиняни здобули три медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики
На змаганнях волинські легкоатлети вкотре показали високі результати, здобувши у скарбничку області три медалі різного ґатунку.

Про це інформують в Управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів відбувся в Івано-Франківську.

Перемогу вибороли вихованці ДЮСШ ім. Олексія Зінкевича Максим Зейналян (10- борство) та Анна Лозовицька - чемпіонка України (7- борство). Тренери легкоатлетів - Петрук Олена Вікторівна та Петрук Віталій Петрович.

Бронзову сходинку чемпіонату посів Артем Черкашин у метанні молота. Тренує призера Черкашин Роман Євгенович.

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Теги: Спорт, легка атлетика
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