Волиняни здобули три медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики
Сьогодні, 20:33
На змаганнях волинські легкоатлети вкотре показали високі результати, здобувши у скарбничку області три медалі різного ґатунку.
Про це інформують в Управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів відбувся в Івано-Франківську.
Перемогу вибороли вихованці ДЮСШ ім. Олексія Зінкевича Максим Зейналян (10- борство) та Анна Лозовицька - чемпіонка України (7- борство). Тренери легкоатлетів - Петрук Олена Вікторівна та Петрук Віталій Петрович.
Бронзову сходинку чемпіонату посів Артем Черкашин у метанні молота. Тренує призера Черкашин Роман Євгенович.
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Про це інформують в Управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів відбувся в Івано-Франківську.
Перемогу вибороли вихованці ДЮСШ ім. Олексія Зінкевича Максим Зейналян (10- борство) та Анна Лозовицька - чемпіонка України (7- борство). Тренери легкоатлетів - Петрук Олена Вікторівна та Петрук Віталій Петрович.
Бронзову сходинку чемпіонату посів Артем Черкашин у метанні молота. Тренує призера Черкашин Роман Євгенович.
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