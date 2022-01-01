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У Росії після оголошення Путіним мобілізації почалися протести

У Росії після оголошення Путіним мобілізації почалися протести
У багатьох містах Росії ввечері, 21 вересня, почалися протести після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні.

Про це пише УНІАН з посиланням на російську "Медузу".

Відомо про мітинги в Барнаулі, Улан-Уде, Якутську, Іркутську, Красноярському краї, Томську, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Уфі, а також у Москві.

У деяких містах вже повідомляють про затримання.

Судячи з фото і відео в соцмережах, ці мітинги малочисельні за участю переважно молоді.

Напередодні протестів московська прокуратура попередила громадян про кримінальну відповідальність.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

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Теги: Росія, Україна, війна
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