У Росії після оголошення Путіним мобілізації почалися протести





Про це пише



Відомо про мітинги в Барнаулі, Улан-Уде, Якутську, Іркутську, Красноярському краї, Томську, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Уфі, а також у Москві.



У деяких містах вже повідомляють про затримання.



Судячи з фото і відео в соцмережах, ці мітинги малочисельні за участю переважно молоді.



Напередодні протестів московська прокуратура попередила громадян про кримінальну відповідальність.



21 вересня президент РФ Володимир

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У багатьох містах Росії ввечері, 21 вересня, почалися протести після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні.Про це пише УНІАН з посиланням на російську "Медузу".Відомо про мітинги в Барнаулі, Улан-Уде, Якутську, Іркутську, Красноярському краї, Томську, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Уфі, а також у Москві.У деяких містах вже повідомляють про затримання.Судячи з фото і відео в соцмережах, ці мітинги малочисельні за участю переважно молоді.Напередодні протестів московська прокуратура попередила громадян про кримінальну відповідальність.21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні . За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

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