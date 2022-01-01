У Росії після оголошення Путіним мобілізації почалися протести
Сьогодні, 18:33
У багатьох містах Росії ввечері, 21 вересня, почалися протести після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні.
Про це пише УНІАН з посиланням на російську "Медузу".
Відомо про мітинги в Барнаулі, Улан-Уде, Якутську, Іркутську, Красноярському краї, Томську, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Уфі, а також у Москві.
У деяких містах вже повідомляють про затримання.
Судячи з фото і відео в соцмережах, ці мітинги малочисельні за участю переважно молоді.
Напередодні протестів московська прокуратура попередила громадян про кримінальну відповідальність.
21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.
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Про це пише УНІАН з посиланням на російську "Медузу".
Відомо про мітинги в Барнаулі, Улан-Уде, Якутську, Іркутську, Красноярському краї, Томську, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Уфі, а також у Москві.
У деяких містах вже повідомляють про затримання.
Судячи з фото і відео в соцмережах, ці мітинги малочисельні за участю переважно молоді.
Напередодні протестів московська прокуратура попередила громадян про кримінальну відповідальність.
21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.
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