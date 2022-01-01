На Херсонщині загинув Герой з Луцька Віталій Пшитюк
Сьогодні, 14:28
У бою із загарбницькими росіянами загинув лучанин Віталій Пшитюк.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Пшитюк Віталій Васильович, 14.09.1991 року народження, призваний на військову службу по мобілізації до військової частини на посаду - номер обслуги 2 механізованого відділення 3 механізованого взводу 5 механізованої роти 2 механізованого батальйону.
Загинув 19 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Пшитюк Віталій Васильович, 14.09.1991 року народження, призваний на військову службу по мобілізації до військової частини на посаду - номер обслуги 2 механізованого відділення 3 механізованого взводу 5 механізованої роти 2 механізованого батальйону.
Загинув 19 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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