На Херсонщині загинув Герой з Луцька Віталій Пшитюк

Віталій Пшитюк.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Пшитюк Віталій Васильович, 14.09.1991 року народження, призваний на військову службу по мобілізації до військової частини на посаду - номер обслуги 2 механізованого відділення 3 механізованого взводу 5 механізованої роти 2 механізованого батальйону.



Загинув 19 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою із загарбницькими росіянами загинув лучанинПро це повідомив Луцький міський головаЛучанин Пшитюк Віталій Васильович, 14.09.1991 року народження, призваний на військову службу по мобілізації до військової частини на посаду - номер обслуги 2 механізованого відділення 3 механізованого взводу 5 механізованої роти 2 механізованого батальйону.Загинув 19 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області.

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