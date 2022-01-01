У селі на Волині зафіксували спалах гепатиту А





Про це



Перше звернення по медичну допомогу у межах спалаху було зареєстровано у кінці серпня. Пізніше троє дорослих та одна дитина були госпіталізовані до інфекційного відділення Камінь-Каширської центральної районної лікарні. У трьох членів родини лабораторно підтверджено вірус гепатиту A.



На сьогодні всі госпіталізовані виписані з лікарні.



Зараз проводиться епідрозслідування. Відомо, що дорослі члени родини не мають постійного місця роботи, а у дітей дистанційна форма навчання. Тож, коло їхніх контактів обмежене. За контактними особами у домашніх вогнищах проводиться медичне спостереження.



Гепатит A – захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг. Основним шляхом інфікування є фекально-оральний:



через вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей;



через недотримання особистої гігієни;



у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї.



Інкубаційний період ВГА (період з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів) зазвичай триває 14–28 днів.



Найбільш розповсюджені симптоми вірусного гепатиту A:



виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;

підвищення температури тіла;

втрата апетиту;

діарея;

блювота;

неприємні відчуття в животі;

важкість у правому підребер’ї;

потемніння сечі (до кольору пива);

жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) – буває у 70% дорослих людей.



Щоб не захворіти на гепатит A:



Дотримуйтесь правил особистої гігієни: мийте руки перед вживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету.



Пийте лише кип’ячену воду: кип’ятити слід не менше 10 хв.



Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед вживанням.



Не займайтеся самолікуванням. Тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит A і надати рекомендації щодо режиму та лікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У одному з сіл Камінь-Каширського району спалах вірусного гепатиту A. Занедужало п’ятеро членів родини, з них двоє – діти.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.Перше звернення по медичну допомогу у межах спалаху було зареєстровано у кінці серпня. Пізніше троє дорослих та одна дитина були госпіталізовані до інфекційного відділення Камінь-Каширської центральної районної лікарні. У трьох членів родини лабораторно підтверджено вірус гепатиту A.На сьогодні всі госпіталізовані виписані з лікарні.Зараз проводиться епідрозслідування. Відомо, що дорослі члени родини не мають постійного місця роботи, а у дітей дистанційна форма навчання. Тож, коло їхніх контактів обмежене. За контактними особами у домашніх вогнищах проводиться медичне спостереження.Гепатит A – захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг. Основним шляхом інфікування є фекально-оральний:через вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей;через недотримання особистої гігієни;у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї.Інкубаційний період ВГА (період з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів) зазвичай триває 14–28 днів.Найбільш розповсюджені симптоми вірусного гепатиту A:виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;підвищення температури тіла;втрата апетиту;діарея;блювота;неприємні відчуття в животі;важкість у правому підребер’ї;потемніння сечі (до кольору пива);жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) – буває у 70% дорослих людей.Щоб не захворіти на гепатит A:Дотримуйтесь правил особистої гігієни: мийте руки перед вживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету.Пийте лише кип’ячену воду: кип’ятити слід не менше 10 хв.Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед вживанням.Не займайтеся самолікуванням. Тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит A і надати рекомендації щодо режиму та лікування.

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