У селі на Волині зафіксували спалах гепатиту А

У селі на Волині зафіксували спалах гепатиту А
У одному з сіл Камінь-Каширського району спалах вірусного гепатиту A. Занедужало п’ятеро членів родини, з них двоє – діти.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Перше звернення по медичну допомогу у межах спалаху було зареєстровано у кінці серпня. Пізніше троє дорослих та одна дитина були госпіталізовані до інфекційного відділення Камінь-Каширської центральної районної лікарні. У трьох членів родини лабораторно підтверджено вірус гепатиту A.

На сьогодні всі госпіталізовані виписані з лікарні.

Зараз проводиться епідрозслідування. Відомо, що дорослі члени родини не мають постійного місця роботи, а у дітей дистанційна форма навчання. Тож, коло їхніх контактів обмежене. За контактними особами у домашніх вогнищах проводиться медичне спостереження.

Гепатит A – захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг. Основним шляхом інфікування є фекально-оральний:

через вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей;

через недотримання особистої гігієни;

у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї.

Інкубаційний період ВГА (період з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів) зазвичай триває 14–28 днів.

Найбільш розповсюджені симптоми вірусного гепатиту A:

виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;
підвищення температури тіла;
втрата апетиту;
діарея;
блювота;
неприємні відчуття в животі;
важкість у правому підребер’ї;
потемніння сечі (до кольору пива);
жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) – буває у 70% дорослих людей.

Щоб не захворіти на гепатит A:

Дотримуйтесь правил особистої гігієни: мийте руки перед вживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету.

Пийте лише кип’ячену воду: кип’ятити слід не менше 10 хв.

Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед вживанням.

Не займайтеся самолікуванням. Тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит A і надати рекомендації щодо режиму та лікування.

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Теги: Волинь, гепатит А, Камінь-Каширський
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