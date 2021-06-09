Небайдужа волинянка допомогла патрульним затримати п'янючого водія

Завдяки повідомленню небайдужої містянки, ковельські патрульні виявили та склали адмінматеріали на нетверезого керманича.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Днями у місті Ковелі до поліцейських звернулася жінка, яка повідомила, що водій автомобіля Ford перебуває у стані алкогольного сп’яніння.Незабаром інспектори виявили авто, яке підпадало під орієнтування та встановили його керманича. Охоронці правопорядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager. Результат — 2, 52 проміле, що перевищує допустиму норму у 13 разів.На правопорушника патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.