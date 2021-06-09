Небайдужа волинянка допомогла патрульним затримати п'янючого водія
Сьогодні, 13:28
Завдяки повідомленню небайдужої містянки, ковельські патрульні виявили та склали адмінматеріали на нетверезого керманича.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями у місті Ковелі до поліцейських звернулася жінка, яка повідомила, що водій автомобіля Ford перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
Незабаром інспектори виявили авто, яке підпадало під орієнтування та встановили його керманича. Охоронці правопорядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager. Результат — 2, 52 проміле, що перевищує допустиму норму у 13 разів.
На правопорушника патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями у місті Ковелі до поліцейських звернулася жінка, яка повідомила, що водій автомобіля Ford перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
Незабаром інспектори виявили авто, яке підпадало під орієнтування та встановили його керманича. Охоронці правопорядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager. Результат — 2, 52 проміле, що перевищує допустиму норму у 13 разів.
На правопорушника патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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