Небайдужа волинянка допомогла патрульним затримати п'янючого водія

Небайдужа волинянка допомогла патрульним затримати п'янючого водія
Завдяки повідомленню небайдужої містянки, ковельські патрульні виявили та склали адмінматеріали на нетверезого керманича.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Днями у місті Ковелі до поліцейських звернулася жінка, яка повідомила, що водій автомобіля Ford перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Незабаром інспектори виявили авто, яке підпадало під орієнтування та встановили його керманича. Охоронці правопорядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager. Результат — 2, 52 проміле, що перевищує допустиму норму у 13 разів.

На правопорушника патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, Ковель, водій, патрульні
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