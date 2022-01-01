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На Донбасі окупанти організували тренувальний табір для «зеків», – ГУР

На Донбасі окупанти організували тренувальний табір для «зеків», – ГУР
На полігоні поблизу тимчасово окупованого Торезу окупанти облаштували тренувальний табір для засуджених з РФ. Наразі триває доправлення в табір «особового складу».

Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Розпочато набір до складу окупаційних військ ув’язнених, які утримуються у закладах позбавлення волі на території «ДНР».

«Новобранці» мають поповнити склад так званого батальйону «сомалі», 100 окремої мотострілецької бригади та 9 окремого мотострілецького полку зс РФ. Потенційних «контрактників» відбирають за фізичними критеріями та наявністю досвіду бойових дій. Кримінальна стаття та термін ув'язнення не впливають на відбір. Водночас відзначається невелика кількість охочих підписати контракт.

Влада «ДНР» скасувала дію раніше виданих документів про відстрочку/звільнення від мобілізації. У зв’язку з цим, планується «мобілізувати» від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. Через нестачу персоналу виробництво на заводі «тимчасово призупиняється».

Мешканці окупованих районів Донецької області, які перебували у складі окупаційних військ, після втечі з Харківської області отримали короткострокові відпустки – до 17 вересня. Але в зазначений термін понад половина мобілізованих не прибула на місце збору у військову частину в Торезі.

В окупованому Криму чоловікам заборонили чоловікам виїзд з без дозволу військового комісара. Для оформлення необхідних документів необхідно повідомляти мету виїзду, місце перебування та терміни повернення до місця реєстрації.

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Теги: Росія, Україна, війна
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