У Карпатах намело до 40 сантиметрів снігу

У Карпатах намело до 40 сантиметрів снігу
На горі Піп Іван, що знаходиться на Чорногірському хребті Карпат, продовжує падати сніг. Місцями вже намело до 40 сантиметрів.

Про це повідомили на facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

"Ускладнення погодних умов. Станом на 09:20, 19.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг, в переметах до 40 см. А так 5-10 см. Обледеніння схилів, тільки в високогір’ї. Вітер південно-західній 11-12 м/с. Температура повітря -3°С, – зазначають гірські рятувальники.

Перший сніг почав падати у Карпатах ще 18 вересня.

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Теги: сніг, Карпати
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