У Карпатах намело до 40 сантиметрів снігу





Про це



"Ускладнення погодних умов. Станом на 09:20, 19.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг, в переметах до 40 см. А так 5-10 см. Обледеніння схилів, тільки в високогір’ї. Вітер південно-західній 11-12 м/с. Температура повітря -3°С, – зазначають гірські рятувальники.



Перший сніг почав падати у Карпатах ще 18 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На горі Піп Іван, що знаходиться на Чорногірському хребті Карпат, продовжує падати сніг. Місцями вже намело до 40 сантиметрів.Про це повідомили на facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста."Ускладнення погодних умов. Станом на 09:20, 19.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг, в переметах до 40 см. А так 5-10 см. Обледеніння схилів, тільки в високогір’ї. Вітер південно-західній 11-12 м/с. Температура повітря -3°С, – зазначають гірські рятувальники.Перший сніг почав падати у Карпатах ще 18 вересня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію