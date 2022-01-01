На війні із Росією загинув волинянин Сергій Шинкарук

На війні із Росією загинув волинянин Сергій Шинкарук
16 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новомихайлівка Донецької області, загинув мешканець села Копачівка 34-річний Шинкарук Сергій Леонідович.

Про це повідомили на сайті Копачівської громади.

Траур триватиме з 19 по 23 вересня включно.

Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органу місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Про дату та час прибуття тіла загиблого Героя повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!


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Теги: Копачівка, Шинкарук, загинув, військовий
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