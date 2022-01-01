На війні із Росією загинув волинянин Сергій Шинкарук

Шинкарук Сергій Леонідович.



Про це повідомили на



Траур триватиме з 19 по 23 вересня включно.



Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органу місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.



Про дату та час прибуття тіла загиблого Героя повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новомихайлівка Донецької області, загинув мешканець села Копачівка 34-річнийПро це повідомили на сайті Копачівської громади.Траур триватиме з 19 по 23 вересня включно.Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органу місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.Про дату та час прибуття тіла загиблого Героя повідомлять додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію