У селі під Маріуполем росіяни «мобілізували» всіх чоловіків до 40 років та вивезли в окупований Донецьк
Сьогодні, 14:19
У селі поблизу окупованого Маріуполя росіяни примусово мобілізували всіх чоловіків до 40 років і вивезли в окупований Донецьк.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
"Село Портовське Маріупольського району. Заїхали окупанти, примусово по домівках зібрали всіх чоловіків, молодших 40 років. Завантажили в автобус та вивезли в бік Донецька", - йдеться
в повідомленні.
Окупанти на питання, не ховаючись, відповідають, що цих чоловіків забрали до "армії".
"Примусова "мобілізація" крокує Маріуполем. Маріупольські чоловіки, досі вірите пропаганді та гауляйтерам, що такого не буде? Єдине, чого точно не буде при Росії – це нормального життя та свободи. Як і газу з теплом. А от всього іншого буде з надлишком", - наголошує Андрющенко.
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Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
"Село Портовське Маріупольського району. Заїхали окупанти, примусово по домівках зібрали всіх чоловіків, молодших 40 років. Завантажили в автобус та вивезли в бік Донецька", - йдеться
в повідомленні.
Окупанти на питання, не ховаючись, відповідають, що цих чоловіків забрали до "армії".
"Примусова "мобілізація" крокує Маріуполем. Маріупольські чоловіки, досі вірите пропаганді та гауляйтерам, що такого не буде? Єдине, чого точно не буде при Росії – це нормального життя та свободи. Як і газу з теплом. А от всього іншого буде з надлишком", - наголошує Андрющенко.
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