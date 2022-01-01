У Луцьку на вулиці Мамсурова горів автомобіль
Сьогодні, 14:35
За минулу добу волинські рятувальники ліквідували три пожежі у Володимирському та Луцькому районах.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Так, 18 вересня о 00:50 на вулиці Східній, що у місті Нововолинську, виникла пожежа у підсобному приміщенні житлового будинку. На пожежу оперативно примчали працівники 5 Державної пожежно-рятувальної частини, які вже о 1:25 локалізували пожежу, а о 1:53 остаточно її ліквідували.
Вранці, о 7:20 ще одну пожежу двоповерхового гаражу у селі Липини Луцького району за 8 хвилин локалізували працівники 1 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Луцька. А о 7:50 повністю її ліквідували.
В обох випадках ймовірною причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електромережі.
Окрім цього, луцькі рятувальники 1 та 2 Державних пожежно-рятувальних частин о 16:01 швидко локалізували пожежу легкової автівки, що зайнялася на вулиці Мамсурова в обласному центрі. Ліквідована пожежа о 16:04.
Ймовірна причина виникнення пожежі – несправність електричної системи автомобіля.
А рятувальники 8 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Каменя-Кащирського допомогли громадянам у селі Сошично Камінь–Каширського району – знищили гніздо шершнів на горищі житлового будинку.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Так, 18 вересня о 00:50 на вулиці Східній, що у місті Нововолинську, виникла пожежа у підсобному приміщенні житлового будинку. На пожежу оперативно примчали працівники 5 Державної пожежно-рятувальної частини, які вже о 1:25 локалізували пожежу, а о 1:53 остаточно її ліквідували.
Вранці, о 7:20 ще одну пожежу двоповерхового гаражу у селі Липини Луцького району за 8 хвилин локалізували працівники 1 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Луцька. А о 7:50 повністю її ліквідували.
В обох випадках ймовірною причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електромережі.
Окрім цього, луцькі рятувальники 1 та 2 Державних пожежно-рятувальних частин о 16:01 швидко локалізували пожежу легкової автівки, що зайнялася на вулиці Мамсурова в обласному центрі. Ліквідована пожежа о 16:04.
Ймовірна причина виникнення пожежі – несправність електричної системи автомобіля.
А рятувальники 8 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Каменя-Кащирського допомогли громадянам у селі Сошично Камінь–Каширського району – знищили гніздо шершнів на горищі житлового будинку.
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